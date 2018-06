Matrimonio Kit Harington e Rose Leslie Jon Snow e Ygritte di Game Of Thrones si sposano

Game of Thrones - Kit Harington e Rose Leslie : il Matrimonio sta arrivando : Ci sarà mezza Westeros alle loro nozze in un castello, ma il ricevimento sarà sicuramente meno macabro di quelli a cui sono abituati i fan de Il trono di spade. Niente principi avvelenati o pugnalati, l’unica incognita è se lo sposo indosserà o meno il kilt. All’indomani della fine delle riprese dell’ottava e ultima stagione di Got, Kit può tagliarsi barba e capelli e convolare a nozze con il look che preferisce. Il matrimonio ...

Kit Harington e Rose Leslie - tutto pronto per il Matrimonio : Sarà un castello a far da cornice al matrimonio di Kit Harington e Rose Leslie, come nel più romantico dei lieto fine. Jon Snow e la sua Ygritte, i personaggi che intepretano ne Il Trono di Spade, pronunceranno il fatidico «sì» sabato 23 giugno, davanti a 200 ospiti. La location, un antico maniero scozzese, a Lickleyhead, nelle Lowlands, non distante da Aberdeen, dove Rose è cresciuta. Secondo altri rumors, invece, non sarebbe da escludere il ...

Kitty Spencer va a un altro Matrimonio (e non passa inosservata) : Se c’è un’invitata d’eccezione ai matrimoni del 2018, non può essere che lei: lady Kitty Spencer, 27 anni e un’innata capacità di distinguersi dal «mucchio». Anche quando «compete», prima nel ruolo di sposa poi in quello di ospite (alle nozze della cugina Celia McCorquodale), con una come Meghan Markle. Segni particolari: è figlia del conte Charles Spencer e dell’ex moglie, l’ex modella Victoria Aitken, e quindi è ...