Peugeot - Al volante della nuova 508

(Di venerdì 22 giugno 2018) Larinnova completamente la sua berlina 508 e, dopo averla vista qualche mese fa al Salone di Ginevra, labbiamo guidata sulle strade che si snodano lungo le montagne tra Montecarlo e Mentone, spingendoci a Nord verso la bellissima zona del Col de Turini. Punti di forza del nuovo modello transalpino sono il design sportivo e curato e un comportamento stradale che stupisce in positivo. Come va. La vettura se lè cavata egregiamente tra le curve strette delle stradine francesi. Il 1.6 a benzina 4 cilindri da 225 cavalli spinge bene soprattutto agli alti regimi mentre, in basso, risulta progressivo e silenzioso senza però dare brusche riprese o la sensazione di incollarti al sedile. La 508 è agile, leggera e divertente considerate le dimensioni importanti (4.750 mm di lunghezza, 1.859 di larghezza e 1.403 mm di altezza). A secondamodalità di guida scelta tra Eco, Sport, ...