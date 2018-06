Forza Italia | Matteo Salvini blocca la fuga di massa verso la Lega | perché vuole solo

Guido Crosetto - dimissioni rinviate : 'Voglio lasciare per motivi personali - ma Forza Italia e Pd...' : Guido Crosetto ha presentato un mese fa le dimissioni alla Camera ma non è così immediata l'approvazione , vedi il caso di Giuseppe Vacciano, isenatore ex Cinquestelle, che nella scorsa legislatura, ...

Da Forza Italia alla Lega - è cominciato il grande esodo : «I parlamentari di Forza Italia che vogliono passare nella Lega sono molti di più di una decina». Sono settimane che parte della memoria del telefonino di Giancarlo Giorgetti è destinata ai messaggini ...

Rai - il piano di Leg e M5s : Forza Italia e Pd fuori dal Cda - un siluro contro Silvio Berlusconi : Se Silvio Berlusconi vuole la guida della Commissione di Vigilanza Rai allora deve rinunciare a esprimere un membro del Cda di Viale Mazzini . Un aut aut che viene direttamente dall'alleato leghista ...

L'Ong ha disobbedito all'Italia : così ha preso a Forza i migranti : 'Lifeline sta contravvenendo a tutte le regole e a tutte le leggi' del mare. Matteo Salvini , che si dice 'molto arrabbiato', è da ore al telefono dal suo ufficio al Viminale per dirimere l'ultima ...

Silvio Berlusconi - i big di Forza Italia rivelano il piano : 'Esodo verso la Lega' : 'Se Silvio Berlusconi non dà un segnale in tempi rapidi, il partito sparisce. Di Forza Italia non resterà che un pugno di pretoriani, a decine sono pronti a fuggire tra le braccia di Matteo Salvini ', ...

Così Salvini usa i due forni con M5s e Forza Italia per andare a comandare : Roma. La spregiudicatezza di Matteo Salvini produce i primi risultati: la Lega, secondo un sondaggio SWG pubblicato lunedì 18 giugno dal tg di La7, ha superato il M5s: 29,2 contro 29 per cento. Il leader leghista è in piena campagna elettorale pur essendo al governo con l’incarico, pesante, di minis

Migranti - Merkel e Macron : “Accogliere posizione dell’Italia e rafForzare Frontex” : “Ovviamente nella nostra riflessione sulla questione Migranti, accoglieremo la posizione italiana”. Angela Merkel parla in conferenza stampa dal castello di Meseberg, 60 chilometri a nord di Berlino, dove ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron. La cancelliera tedesca, dopo il bilaterale avuto con il primo ministro Giuseppe Conte, ribadisce che l’Italia è “il paese principalmente colpito dal flusso che arriva ...

Migranti - Conte incontra Merkel. La Cancelliera : “Collaboriamo con l’Italia. RafForzare le frontiere esterne” : Dopo la Francia, che ha riproposto l’apertura degli hotspot dei Paesi di origine e di transito dei Migranti, Conte incassa anche l’appoggio della Germania: la priorità numero uno è potenziare Frontex, tutelare le frontiere esterne e collaborare con l’Italia. Lo dice la Cancelliera Angela Merkel poco prima di iniziare l’incontro con il presidente del Consiglio. L'articolo Migranti, Conte incontra Merkel. La Cancelliera: ...

Sondaggi - sorpasso virtuale della Lega : vola al 29 - 2 per cento e supera (di poco) M5s. Pd e Forza Italia in crescita : Il governo avvantaggia la Lega di Matteo Salvini: secondo l’ultimo Sondaggio di Swg per La7 vola al 29,2 per cento e supera (di poco) i pentastellati. Diventando, di fatto, il primo partito del Paese. Con un travaso di voti che lascia poco spazio a dubbi: nell’ultima settimana M5s ha perso 2,5 punti percentuali, mentre il Carroccio ne ha guadagnati 2,2. In crescita Forza Italia, che passa dall’8,6 per cento al 9,2, e il Partito ...

Giorgio Mulè : "O Forza Italia cambia subito o non mangeremo il panettone" : "Deve nascere per Forza un soggetto nuovo, si chiami L'Altra Italia o in un altro modo, entro fine estate, assolutamente prima delle elezioni Europee. Sennò non facciamo in tempo, politicamente, a mangiare il panettone". Lo afferma Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia ed ex direttore di Panorama, in un'intervista a Libero."Forza Italia è in evoluzione, deve avere la Forza di cambiare senza rinnegarsi, di guardare avanti ...

Forza Italia all'attacco "Grillini colti sul fatto Ora chi sa deve parlare" : ... attacca il capo politico del M5S: 'Chiacchiere e distintivo: è la cifra delil ministro Di Maio, che vuole regolare la gig economy dimenticando che per negoziare un buon accordo nel mondo del lavoro ...

Per la Lega è boom... E si mangia il M5s Il Pd recupera - crolla Forza Italia. Dati : I sondaggi parlano chiaro: la Lega sta fagocitando a poco a poco il M5s, i cui voti di destra trasmigrano nella formazione politica di Matteo Salvini, mentre quelli di sinistra tornano all'ovile del Pd. Segui su affaritaliani.it

