Pagelle Argentina-Croazia | i voti della partita Mondiali 2018 | girone D - primo tempo

LIVE Pagelle Argentina-Croazia - Mondiali 2018 in DIRETTA : Messi sfida Modric - stelle a confronto per il primato nel gruppo D : Buonasera e bentrovati per le Pagelle LIVE del match tra Argentina e Croazia, valida per la seconda sessione di gare del gruppo D dei Mondiali 2018 in Russia. Allo stadio Niznij Novgorod si sfidano le due squadre che, in base al pronostico, dovrebbero contendersi il primo posto nel girone. L’Argentina, però, è reduce da un deludente pareggio contro l’Islanda, contraddistinto anche dal rigore fallito da Leo Messi, e dovrà ...

Pagelle Argentina-Islanda 1-1 - Mondiali 2018 : Messi - che errore dal dischetto! Finnbogason fa reparto da solo : L’Argentina non va oltre il pareggio contro l’Islanda, che all’esordio ai Mondiali scrive una pagina di storia costringendo l’Abiceleste ad accontentarsi di un punto. Aguero sblocca la partita con un gol fantastico, ma Finnbogason trova subito il pareggio, complice un’indecisione di Caballero, e nella ripresa Messi fallisce clamorosamente il penalty della vittoria. Di seguito, le Pagelle del match tra Argentina e ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Argentina 0-3 - le Pagelle degli azzurri. Schiaffi dall’Albiceleste - non bastano i punti di Zaytsev-Juantorena : L’Italia è stata travolta dall’Argentina nella Nations League 2018 di Volley maschile. Un roboante 3-0 in favore dell’Albiceleste che demolito gli azzurri, davvero incapaci di reagire a San Juan. Di seguito le pagelle dei ragazzi di Chicco Blengini. IVAN ZAYTSEV: 5. Non ruggisce come dovrebbe. Spetterebbe a lui il compito di trascinarci fuori dalle difficoltà ma non è giornata nemmeno per lo Zar che chiude sì con 16 ...