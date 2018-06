La startup italiana che porta la spesa a casa ha raccolto 13 milioni di euro

Una startup italiana si è aggiudicata 800mila euro a un talent show : (Foto: B Heroes) Dopo un percorso di accelerazione di quattro mesi, 12 startup selezionate tra centinaia e centinaia di candidati si sono sfidate in diretta tv, a colpi di pitch e idee innovative, per aggiudicarsi il premio finale di B Heroes, il primo talent per imprese ideato da Fabio Cannavale, amministratore delegato di lastminute.com. C’è riuscita Wash Out, una startup ideata da tre trentenni che offre servizi di lavaggio auto e moto a ...

“Decollano” gli affari di D-Orbit - la startup italiana che porta i nano satelliti nello spazio : Per l’industria dello spazio è uno degli assi di sviluppo del futuro: i nano satelliti, sempre più usati per la sicurezza marittima, in ambito agricolo e per servizi di meteorologia. Ed è in questo mercato che si inserisce D-Orbit, startup comasca specializzata in sistemi di lancio, posizionamento e rimozione dei satelliti. L’azienda ha stretto un’alleanza di business Arianespace, gruppo francese di trasporto spaziale ...