Birra | in Italia è record di produzione | export e consumi

AssoBirra : 2017 anno record per la Birra italiana. Export +7 - 9% : Roma, 21 giu. , askanews, La birra entra sempre più nelle abitudini di consumo degli italiani e quella tricolore fa il pieno di consensi all'estero. È quanto emerge dall'Annual Report 2017 di ...

Birra - la bevono 8 italiani su 10 : il 70% ama le speciali : In Italia sono cresciuti i consumatori di Birra ma anche la voglia di esplorare nuovi gusti al di là di quelli tradizionali. Come rileva una ricerca Doxa realizzata per l’Osservatorio Birra Moretti (campione di 1.000 adulti italiani) negli ultimi 10 anni la base dei consumatori di Birra e’ cresciuta del 34%, oggi bevono Birra 8 italiani su 10, erano 6 su 10 nel 2008, mentre resta sostanzialmente invariato il consumo pro capite, 30 ...

Birra artigianale : Mastri Birrai Umbri apre le porte del suo nuovo impianto di produzione - uno dei più grandi in Italia : Aprile 2011 segna l’inizio dell’attività di Mastri Birrai Umbri. Giugno 2018 il birrificio artigianale di Gualdo Cattaneo apre le sue porte per mostrare il suo nuovo impianto di produzione, uno dei più grandi impianti di Birra artigianale in Italia, la sua malteria, la più grande malteria di un microbirrificio in Italia se non in Europa, e tutti quei sapori del territorio umbro (orzo, grano, cicerchie, lenticchie e farro) che selezionati e ...

La Birra artigianale piace sempre di più : in Italia mille aziende e 2.650 marchi : Sono 2.650 le birre artigianali prodotte in Italia per un totle di 50 milioni di litri. Con il numero cresce anche la qualità dei birrifici artigianali in Italia che sono ormai quasi un migliaio. Un ...

Narcisi - Birra e tanta cultura : Leopoli invita a un'estate di festival in salsa ucraina. E in Italia una Domenica al Maso : Leopoli, città-tesoro in Ucraina, forse a molti Italiani non fa "brillare" nulla in mente. Eppure, questa destinazione bellissima, capitale della regione ucraina Galicia e raggiungibile con poche ore di volo dall'Italia, è un vero museo a cielo aperto che merita la visita. Anzi più visite, per quello che offre tutto l'anno. Soprattutto con l'arrivo dell'estate.Il suo centro storico è stato nominato patrimonio mondiale ...

Pint of Science Italia - parlare di scienza sorseggiando Birra : Roma, 11 mag. , askanews, Scoprire cosa sono i buchi neri supermassicci o le potenzialità del deep learning seduti al tavolo di un pub sorseggiando birra. È lo spirito di Pint of Science, l'evento di ...

Birra Moretti presenta la sua Ipa - una Italian Pale Ale doc : Per l’estate 2018, Birra Moretti si veste di viola. E lo fa strizzando l’occhio al mondo delle Ipa, sempre più popolare nel nostro Paese, restando però fedele come sempre al suo spirito profondamente Italiano. Reduce dai successi della Rossa e della Bianca, il Baffo ha infatti deciso di continuare ad allargare la propria famiglia di birre e di scommettere questa volta su una proposta che mette il luppolo al centro della scena: ecco ...