Vela | Kieler Woche 2018 | buon inizio per le coppie del 470 Ilaria Paternoster e Sveva

oasport

: Vela – Kieler Woche: oro per Cesare Barabino nei laser 4.7 - #Kieler #Woche: #Cesare #Barabino - zazoomblog : Vela – Kieler Woche: oro per Cesare Barabino nei laser 4.7 - #Kieler #Woche: #Cesare #Barabino - Italiavela : Kiel: Cesare Barabino oro nel Laser 4.7 FIV - Federazione Italiana Vela #laser #laser47 #kiel Kieler Woche #vela… - Veladuepuntozer : Kieler Woche: Barabino vince nei Laser 4.7, da oggi in regata le classi -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Sono iniziate oggi le regate della, la settimana che celebra la città tedesca di Kiel all’insegna di feste, concerti e soprattutto competizioni velistiche. Quest’oggi sono scese in acqua le classi olimpiche, che si contenderanno il celebre trofeo nei prossimi giorni, in una sorta di prova generale in vista dei Mondiali di Aarhus diagosto. Nella classe 470 hanno cominciato con un terzo e un ottavo posto Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò, in nona posizione in classifica generale con 11 punti. Una graduatoria comandata dai soliti australiani Mathew Belcher e Will Ryan, già dominatori delle Finali di Coppa del Mondo a Marsiglia e oggi mattatori con un primo e un secondo posto. Al femminile ottimoperCarraro, coppia nata dopo che entrambe si sono ritrovate orfane delle ex compagne Bianca Caruso ed Elena Berta. Le due azzurre ...