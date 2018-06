Sweetener | in pre-order il nuovo album di Ariana Grande

newsgo

: 30 MORE MINUTES TILL SWEETENER PRE ORDER OMGGGKSJDJDJDJDHR - ag4grande34 : 30 MORE MINUTES TILL SWEETENER PRE ORDER OMGGGKSJDJDJDJDHR - LManardi : Ecco la tracklist ovvero la scaletta ufficiale delle canzoni del nuovo album di Ariana Sweetener che dovrebbe usci… - gguiilt : Pré commande de Sweetener demain kebsjdjsjdb -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Indietro 20 giugno 2018 2018-06-20T15:10:41+00:00 ROMA – Sarà disponibile dal 17 agosto, ildi. Quindici tracce anticipate dai singoli No tears left to cry e The light is coming featuring Nicki Minaj. La cantante, prossima al matrimonio con il comico Pete Davidson, ha pubblicato sui suoi social la copertina del … L'articolo, in pre-ildiproviene da NewsGo.