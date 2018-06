ProPublica pubblica l' audio dei bambini separati dai genitori al confine con gli Stati

huffingtonpost

(Di martedì 19 giugno 2018) "Papa, papa!". In unto dall'agenzia non profit, si sentono le voci e i pianti disperati di un gruppo di, circa 10, provenienti dall'America centrale edai loroalcon gliUniti. La registrazione risalirebbe a una settimana fa e, a un certo punto, si sente anche un funzionario fare una battuta sui bimbi in lacrime: "Abbiamo un'orchestra qui. Quello che manca è un direttore".Da maggio scorso l'amministrazione Trump ha smesso di tollerare l'arrivo di immigrati clandestini accompagnati dai loro figli. In precedenza le "unità familiari" venivano dirottate verso i tribunali per l'immigrazione, e spesso tutti i loro membri venivano rilasciati dopo tre settimane di detenzione in base a una legge che limita la permanenza in cella di minori senza documenti. Ora invece i migranti irregolari vengono perseguiti ...