Ilva | Boccia Confindustria incontra Di Maio | “Vertice interlocutorio | non si è parlato

Ilva - Boccia : ora una soluzione nell'interesse del paese : Roma, 19 giu. , askanews, 'Lasciamo lavorare il ministro e confidiamo in una soluzione nell'interesse del paese'. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, lasciando la sede del ...

Pd - lite social tra Calenda e Boccia su Ilva : «Falla finita» - «Non fare il bullo» : Calenda: «Disturbi della personalità di Francesco Boccia che vuole confronto con me su Ilva». Boccia: «Con me perché non attacca. Luigi Di Maio dovrà tenere aperta Ilva perché è giusto così»

"Falla finita!" - "Non fare il bullo". Calenda e Boccia litigano sull'Ilva : Non si placa la discussione interna al Partito Democratico sull'Ilva di Taranto. E a tenere banco, è la lite sui social network fra Carlo Calenda e Francesco Boccia . L'ex ministro del governo a guida ...

Governo - Vincenzo Boccia/ “L’Ilva non si tocca - ora si passi dalle parole ai fatti - sulla flat tax..." : Governo, il numero uno di Confindustria, Vincenzo Boccia: “L’Ilva non si tocca, ora si passi dalle parole ai fatti, sulla flat tax non dobbiamo aumentare debito pubblico"(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 14:01:00 GMT)

Ilva - da Boccia e Marcegaglia appello al governo : 'Il nostro auspicio è che si vada avanti e che si realizzi un grande investimento che ha attratto investitori internazionali. Da lì può ripartire la questione meridionale, attraverso l'equilibrio tra ...

Confindustria - Boccia : «Europa imprescindibile - cambiarla da dentro». No a passi indietro su Tav e Ilva : L'Italia, avverte il presidente degli industriali, «deve sentirsi a pieno titolo parte del gruppo di testa di questa Europa» Tra le priorità il lavoro per le giovani generazioni e le infrastrutture come volano per l’economia...

Ilva - Boccia (Pd) : “Calenda? Qualcuno gli dica che mangiamo polpi e cozze - ma sappiamo leggere e scrivere” : “Calenda? Non ha capito che noi, anche se mangiamo polpi e cozze, abbiamo studiato. E sappiamo leggere e scrivere”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) dal deputato Pd, Francesco Boccia, che così ribadisce la propria risposta al ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, con cui lo scorso 12 maggio ha avuto uno scontro pepato su Twitter. Calenda aveva menzionato “le cozze pelose” in polemica con ...

Ilva - Calenda bocciato dai sindacati. Ora ci dovrà pensare il nuovo governo : Il piano del ministro non piace a Fiom e Uilm e nemmeno al governatore della Puglia Emiliano: 'ha fallito' -

Ilva - i sindacati bocciano la proposta del governo : “Il ministro Calenda non legittimato a trattare” : «Il governo ritiene di aver messo in campo ogni possibile azione e strumento per salvaguardare l’occupazione, gli investimenti ambientali e produttivi anche attraverso un enorme ammontare di risorse pubbliche. A questo punto il dossier passa a nuovo esecutivo». Con queste righe Carlo Calenda, ministro dello sviluppo economico uscente, getta la spug...

Ilva : sindacati bocciano la proposta del governo : I sindacati hanno bocciato la proposta fatta dal governo sulla vertenza Ilva. Lo hanno annunciato i segretari generali di Fim, Uilm e Fiom uscendo dal tavolo. "Testo non condivisibile", ha detto ...