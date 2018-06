Giornata mondiale del Rifugiato | nel mondo oltre 68 milioni di persone in fuga “Nel 53%

Giornata mondiale del rifugiato - a Lampedusa una mostra sulle traversate compiute dai migranti : Un’installazione che farà viaggiare i visitatori nella memoria delle centinaia di traversate compiute dai migranti tra i pericoli del mare. E che spesso si sono concluse qui, sulla costa di Lampedusa, la porta d’Europa, il lembo di terra più a Sud del vecchio continente. Anche quest’anno sull’isola siciliana si celebrerà la Giornata mondiale del rifugiato, indetta il 20 giugno dalle Nazioni Unite per ricordare la data di ...

International Yoga Day. Torna a Faenza la Giornata mondiale dedicata alla disciplina indiana : Cinque ore di condivisione in omaggio a questa disciplina che dall'India si è diffusa universalmente, grazie ai suoi benefici riconosciuti anche dalla scienza. Un approccio olistico alla salute e al ...

Giornata mondiale contro la Desertificazione - il Ministro Costa : stop al consumo di suolo : “I cambiamenti climatici e la Desertificazione sono interconnessi e ci riguardano molto da vicino“, ha dichiarato oggi il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa in occasione della Giornata Mondiale contro la Desertificazione. Tra gli impegni presi dal neo Ministro come priorità di governo, “portare avanti il disegno di legge sullo stop al consumo di suolo e quello per la gestione pubblica e sostenibile ...

Andria - Celebrazioni - spettacoli e dibattiti per la Giornata mondiale del rifugato : L a diocesi di Andria , in occasione della Giornata mondiale del rifugiato , che ricorre il prossimo 20 giugno, ha organizzato diverse iniziative in collaborazione con la Comunità 'Migrantesliberi' - ...

#WithRefugees Giornata mondiale del Rifugiato 2018. Eventi e iniziative per la celebrazione : Nel corso dell'evento previste testimonianze e spettacoli di danza, canto e teatro a cura delle associazioni e delle varie comunità della Città. I materiali della Campagna #WithRefugees sono ...

17 giugno - UNA LUNGA SERATA AI TEATINI DI LECCE PER LA "Giornata mondiale DEL RIFUGIATO" A CURA DEL GUS : ... un Laboratorio ludico ricreativo, in collaborazione con l'associazione Peter Pan di Melendugno, spettacoli a CURA di "Artisti di strada – Puglia". Dalle 21.45 la musica dei Bundamove. Dalle 19.30 ...

Ambiente : oggi è la Giornata mondiale delle tartarughe marine : Sono decine di migliaia le tartarughe che ogni anno entrano accidentalmente in contatto con gli attrezzi da pesca nelle acque italiane. Molte non sopravvivono. Le aree più a rischio sono l’Adriatico, che rappresenta una fondamentale area di alimentazione, lo Ionio, lo stretto di Sicilia e il basso Tirreno. Altre, pensando che sia cibo, si nutrono di rifiuti di plastica finiti in mare. Cercano spiagge adatte alla nidificazione, ma nel loro ...

Giornata mondiale delle Tartarughe - allarme del WWF : salviamole - anche dalla plastica : Sos tartaruga: non solo reti e ami, eliche e spiagge invase dal cemento: la plastica è un altro nemico che soffoca le Tartarughe marine e per salvare gli animali in difficoltà recuperati dal mare e destinati ai Centri di recupero ogni minuto è prezioso. Uno studio* eseguito su oltre 560 Tartarughe marine Caretta caretta che vivono nel Mediterraneo centrale ha mostrato la presenza di frammenti e resti di plastica nell’80% degli animali. Alcuni ...

Migranti : Lampedusa celebra Giornata mondiale rifiugiato (2) : (AdnKronos) - Due gli eventi principali in programma sull'isola: alle 17,nel Museo delle Migrazioni, sarà inaugurata la mostra 'Approdi Mediterranei' e alle 19.30, in piazza Garibaldi, sarà installato il 'Mosaico dell’Umanità'. All’inaugurazione interverranno il sindaco Martello e il coordinatore de

Migranti : Lampedusa celebra Giornata mondiale rifiugiato : Palermo, 15 giu. (AdnKronos) - Anche quest'anno l'isola di Lampedusa celebrerà la 'Giornata mondiale del rifugiato' indetta per il 20 giugno dalle Nazioni Unite e che viene celebrata contemporaneamente in 19 territori coinvolti dal progetto 'Snapshots from the Borders' di cui il Comune di Lampedusa

Pronostico Francia-Australia Mondiale Gruppo C Giornata 1 16-06-2018 : Dopo tanta attesa inizia il Campionato Mondiale di calcio in Russia anche per la Francia, sicuramente una delle favorite alla vittoria finale. Il primo ostacolo dei transalpini sarà l’Australia in un match in programma sabato 16 giugno alle ore 12:00, un match che promette di infiammare l’orario di pranzo. Come arrivano Francia e Australia? Come detto in precedenza, la squadra di Deschamps è non solo la favorita nel suo girone ...

Giornata mondiale del Donatore 2018 : sii disponibile per qualcun altro - dona sangue e condividi la vita Organizzazione Mondiale della Sanità : «Giornate come questa ci aiutano a ricordare il senso della nostra mission e ci spingono a dare sempre il massimo. Queste occasioni dimostrano che fare squadra è il modo migliore per tagliare importanti traguardi». Ciro Verdoliva, direttore generale del Cardarelli, commenta il Convegno di oggi con il quale l’ospedale ha celebrato la Giornata Mondiale del donatore di sangue. Al Cardarelli si sono ritrovati stamane, oltre al presidente Vincenzo ...

Giornata mondiale del rifugiato - l’Unhcr racconta le vite di chi scappa dalle guerre Ecco tutti gli eventi in giro per l’Italia : Solo tre mesi dopo essere stato evacuato dalla Libia Amanuel Fikadu, rifugiato eritreo, ha inaugurato la sua prima mostra d’arte ad Empoli. Non udente sin dalla nascita è fuggito dal suo Paese quando era solo un adolescente. Senza la famiglia, in Sudan, è stato costretto a lasciare la scuola in quinta elementare perché non esisteva un programma di sostegno per i non udenti. Oggi sogna di proseguire gli studi e spera di poter andare ...

“Sii disponibile per qualcun altro” : ecco come partecipare alla Giornata mondiale del Donatore 2018 a Reggio Calabria : Prosegue l’impegno del l’Associazione Donatori Volontari – Polizia di Stato DonatoriNati Onlus. “Be there for someone else. Give blood, share life” (“Sii disponibile per qualcun altro. Dona sangue e condividi la vita”): questo lo slogan scelto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per la Giornata Mondiale del Donatore 2018. Istituita nel 2004 in occasione del 14 giugno, data di nascita dello scopritore dei gruppi sanguigni, Karl Landsteiner, ...