Italia | il 10 ottobre amichevole a Genova con l' Ucraina

Smashing Pumpkins a Bologna nel 2018 - un’unica data in Italia ad ottobre : info e biglietti in prevendita : L'indiscrezione era già emersa in rete nelle scorse ore, da un post condiviso dal gruppo sui social network. Ora, la data è ufficiale! Gli Smashing Pumpkins a Bologna nel 2018 terranno un unico concerto in Italia! La data è quella del 18 ottobre 2018, la location quella dell'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), che accoglierà l'unico appuntamento live della band nel nostro Paese, almeno per quest'anno. I biglietti per l'unico ...

Spandau Ballet : tre nuove date in Italia - a ottobre - con il debutto del nuovo solista a Milano Roma - Padova : Spandau Ballet : venticinque milioni di dischi venduti nel mondo, ventitré singoli in hit parade e una presenza nelle classifiche britanniche per un totale di oltre cinquecento settimane. La storica ...

SOULCALIBUR VI : Disponibile in Italia dal 18 Ottobre 2018 : SOULCALIBUR VI, il celebre picchiaduro 3D basato sulle armi sarà Disponibile in Italia in versione fisica dal 18 Ottobre 2018 per PlayStation 4 e Xbox One. SOULCALIBUR VI: Disponibile in Ottobre Ambientato nel 16° secolo, SOULCALIBUR VI conduce i giocatori in un viaggio di scoperta mentre sveleranno gli eventi del SOULCALIBUR originale per scoprirne tutti i segreti. Il gioco includerà anche un ...

Un concerto degli Europe in Italia - unica data a ottobre : prezzo dei biglietti in prevendita : Nel 2018 ci sarà un unico concerto degli Europe in Italia: la band di The Final Countdonw, Open Your Heart, Rock The Night e I'll Cry For You si esibirà in una sola data nel nostro Paese il prossimo autunno per presentare dal vivo l'ultimo album di inediti dal titolo Walk the Earth, rilasciato nel 2017 a due anni di distanza dal precedente War of Kings. Il gruppo svedese da oltre 40 milioni di dischi venduti in carriera, che ha spopolato tra ...

Ue - slitta a ottobre la valutazione sull'andamento dei conti pubblici Italiani : Uno slittamento a ottobre della prossima valutazione sull'andamento dei conti pubblici italiani, l'invito ad andare avanti sulla strada intrapresa per assicurare la sostenibilità del sistema pensionistico ma anche la sollecitazione a tagliare le pensioni troppo alte (e non coperte dai contributi versati) e a mettere in campo politiche per l'occupazione più efficienti che garantiscano pure l'inserimento delle donne nel mondo del ...

Governo M5S-Lega - gli analisti finanziari : a ottobre in Italia sarà la catastrofe : Dall'Europa, quella politica e delle grandi banche, sono già partite intimidazioni e minacce, dopo quanto è filtrato in tema di tasse, pensioni, reddito di cittadinanza e quant'altro del contratto di Governo messo a ...

Silvio Berlusconi - la bomba dentro Forza Italia : 'Ad ottobre torna in Parlamento - chi gli lascerà il seggio' : Senatore Silvio Berlusconi , il ritorno. C'è già la data che può cambiare la storia di questa legislatura: ottobre, quando qualche senatore di Forza Italia con ogni probabilità gli lascerà il posto a ...

Italia : governo neutrale - senza intesa voto luglio-ottobre : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

GHALI - ad ottobre il primo tour nei palazzetti della sua 'Cara Italia' : ... GHALI ha superato i 450 milioni di views, mentre 'Album', il suo primo album in studio, e' stato il quinto piu' venduto del 2017 secondo i dati ufficiali Fimi e il primo per streaming su Spotify. '...

AlItalia - prorogata a fine ottobre la cassa integrazione : Teleborsa, - prorogata per altri sei mesi la cassa integrazione , cigs, per 1.480 dipendenti Alitalia , mentre Bruxelles minaccia tempesta per via del prestito ponte che potrebbe essere considerato ...

AlItalia : Calenda - probabile una proroga della vendita a fine ottobre : Il ministro dello Sviluppo economico ha spiegato che il termine per la restituzione del prestito ponte slitterebbe a fine anno. Il decreto entro la fine di aprile - Il ministro dello Sviluppo ...