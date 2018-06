Everything is Love è il primo album ‘di coppia’ di Beyoncé e Jay-Z

Beyoncé e Jay-Z - su Tidal il primo album di coppia : Everything is love : Indietro 18 giugno 2018 2018-06-18T10:22:04+00:00 ROMA – È arrivato a sorpresa su Tidal dopo il concerto di Londra di sabato scorso Everything is love, l’album a sorpresa di Beyoncé e Jay-Z. Firmato The Carters, dal cognome del rapper, il disco è il primo che i due artisti fanno in coppia. Un titolo eloquente che sintetizza […] L'articolo Beyoncé e Jay-Z, su Tidal il primo album di coppia: Everything is love proviene da NewsGo.

A sorpresa il nuovo album di Beyoncé e Jay-Z Everything is Love - amore e fama nei 9 duetti su Tidal (video) : Queen Bee l'ha fatto ancora: anche il nuovo album Beyoncé e Jay-Z Everything is Love è stato rilasciato a sorpresa senza alcun preavviso, come avvenne col penultimo visual album. "Everything is Love out now": così sabato 16 giugno, con un messaggio dal palco dell'On The Run II a Londra che ha mandato in visibilio il pubblico, il rilascio del nuovo album di Beyoncé e Jay-Z è stato annunciato in contemporanea all'uscita in esclusiva su Tidal, ...