ilgiornale

: E i grillini scoprono il potere delle cene: - DjSexyxxx : E i grillini scoprono il potere delle cene: - mikstock : RT @DavideRonni: Salvini adegua il giornaliero dei clandestini a quello dell'Europa, un bel taglio alle Ong di terra. FICO NERO Saviano bra… - danylibery : RT @DavideRonni: Salvini adegua il giornaliero dei clandestini a quello dell'Europa, un bel taglio alle Ong di terra. FICO NERO Saviano bra… -

(Di lunedì 18 giugno 2018) Il magna magna. E poi i forchettoni e le torte da spartire. Tanta fatica lessicale per arrivare, nella Terza Repubblica, quella dei cittadini, alle "due fette di salame e un bicchiere di vino" consumati da Giorgetti, Parnasi e Lanzalone durante un aperitivo romano. Nessuna cena, si è sbrigato a minimizzare il vice di Salvini, precisando che il costruttore al centro dell'inchiesta era "solo il mio vicino di casa a Roma". Perché le tavole imbandite, in politica, negli ultimi tempi portano male. La cena è sempre "segreta", sinonimo di accordi sotto banco, al riparo da occhi indiscreti. Ancor più del pranzo, dove almeno c'è l'attenuante della luce del sole. I comunisti degli anni 50', con una felice invenzione di Giancarlo Pajetta, coniarono il termine "forchettone" per riferirsi alla maggioranza democristiana. E, in genere, al. Un luogo metafisico, dove però si mangia per davvero. ...