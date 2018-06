Migranti | 18mila i minori soli | in Italia un terzo delle richieste d’asilo di tutta l’Ue

fanpage

: Sono più di 18mila i minori stranieri non accompagnati ospitati nel sistema di accoglienza dell’Italia e oltre 1.20… - italianaradio1 : Sono più di 18mila i minori stranieri non accompagnati ospitati nel sistema di accoglienza dell’Italia e oltre 1.20… - italianaradio1 : Migranti, il dossier sui minori non accompagnati: sono più di 18mila, il 15% degli arrivi nel 2018. “Testimonianze … - Noovyis : Un nuovo post (Migranti, il dossier sui minori non accompagnati: sono più di 18mila, il 15% degli arrivi nel 2018.… -

(Di giovedì 14 giugno 2018) L'Atlante di Save The Children fotografa una situazione critica. Sono 18.300 i, più di un quarto risulta "irreperibile", mentre il resto vive soprattutto in strutture di prima e seconda accoglienza dove l'integrazione risulta difficile. Un fallimento la relocation in altri paesi europei: solo 222 i ricollocati.