Barcellona-Griezmann | la Fifa indaga I catalani rischiano il blocco del mercato

Griezmann - l'ultimo regalo all'Atletico : il suo futuro è al Barcellona : L'attaccante francese decide la finale di Europa League con una doppietta. Il Barca è pronto ad accaparrarselo, anche se il presidente Cerezo frena: "Non trattiamo con nessuno riguardo il suo ...

Antoine Griezmann andrà al Barcellona in cambio di 120 milioni : Antoine Griezmann andrà al Barcellona in cambio di 115-120 milioni, una cifra più alta della clausola rescissoria (100 milioni) che l’attaccante vanta con l’Atletico Madrid. Sarebbe questa la soluzione, scrive oggi il catalano ‘Sport’, che metterebbe tutti d’accordo. Il Barcellona vorrebbe chiudere l’operazione prima del Mondiale e, soprattutto, in modo amichevole con il club ‘colchoneros’ con il ...

'Griezmann - il Barcellona pagherà la clausola l'1 luglio' : Barcellona , SPAGNA, - Antoine Griezmann e il Barcellona sono sempre più vicini. Secondo 'Catalunya Radio', un paio di settimane fa ci sarebbe stato un incontro fra l'entourage dell'attaccante ...

Dalla Spagna : 'E' confermato - Griezmann al Barcellona' : BARCELLONA - Antoine Griezmann e il Barcellona sono sempre più vicini. Secondo ' Catalunya Radio ', un paio di settimane fa ci sarebbe stato un incontro fra l'entourage dell'attaccante francese dell' ...

Il Barcellona riconosce contatti per Griezmann : Il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, ha riconosciuto oggi che nel mese di ottobre ha avuto contatti per discutere dell’attaccante francese Antoine Griezmann, ma ha ammesso che non si è ancora parlato con l’Atletico Madrid, che detiene il cartellino del giocatore “Noi non parliamo di giocatori di altre squadre. Stiamo analizzando la stagione e vedremo quello che faremo con acquisti e cessioni. Non ho mai ...

Il Barcellona prepara il prossimo colpo : 'Contatti per Griezmann' : Il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, ha riconosciuto oggi che nel mese di ottobre ha avuto contatti per discutere dell'attaccante francese Antoine Griezmann, ma ha ammesso che non si è ...

Barcellona - Suarez : 'Griezmann è il benvenuto' : Non arriva per togliere il posto a qualcuno, ma con l'ambizione di vincere trofei importanti con la migliore squadra del mondo'.

Griezmann al Barcellona - è tutto fatto! Suarez ‘anticipa’ il trasferimento : Il Barcellona ha in mente di rinforzare il proprio attacco già stellare, prelevando un giocatore in grado di unire tecnica, velocità e un ottimo fiuto del gol, un mix che piace davvero molto in Catalogna. I neo Campioni di Spagna avrebbero individuato in Antoine Griezmann il profilo ideale per completare un reparto da sogno con Messi, Suarez, Coutinho e Dembelè. Operazione che a quanto pare sarebbe già conclusa. A riferirlo è stato Luis Suarez ...