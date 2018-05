Miami Street | Il nuovo Racing Game GRATIS di Microsoft

gamerbrain

(Di domenica 27 maggio 2018) Mentre molti attendono il lancio di The Crew 2, Onrush o l’annuncio di Forza Horizon 4,rilascia a grande sorpresa sul Windows Store, ilGRATUITO ““, realizzato da Electric Square.corre su Windows 10è unFree to Play, scaricabile gratuitamente ma con acquisti in gioco, che naturalmente non sono obbligatori. Il gioco propone gare ricche di quick time event, derapata ed altre caratteristiche che ricordano vante il celebre Juiced. La vettura gira automaticamente, spetta al giocatore intervenire con il giusto tempismo, dosando accelerazione e freno, con la possibilità di ricorrere al turbo per avere la meglio sugli avversari.come accade con molti giochi mobile, è giocabile utilizzando dell’energia, la quale si rigenera ogni 5 minuti ...