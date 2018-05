Nazionale | Mancini perde pezzi | Bernardeschi costretto a lasciare il raduno di Coverciano

Nazionale : definito lo staff tecnico di Mancini [NOMI] : Si raduna nella tarda serata di oggi a Coverciano la Nazionale del neo ct Roberto Mancini, in vista delle tre amichevoli di fine stagione in programma lunedi’ 28 maggio a San Gallo contro l’Arabia Saudita, venerdi’ 1 giugno a Nizza contro la Francia e lunedi’ 4 giugno a Torino contro l’Olanda. I 28 calciatori convocati dal Commissario tecnico inizieranno domani la preparazione con una doppia seduta di allenamento; ...

Mancini scalda la Nazionale : 'È l'ora della rinascita' : Il nuovo corso è davvero iniziato. Col suo passo felpato e i suoi modi calmi, Roberto Mancini ieri si aggirava sereno e sorridente sui campi di Coverciano , prendendo sempre più confidenza con casa ...

Nazionale - Emerson e Marchisio ko : niente raduno azzurro con Mancini : Emerson Palmieri Dos Santos e Claudio Marchisio non faranno parte del gruppo azzurro che si radunerà mercoledì sera a Coverciano in vista delle prossime amichevoli con Arabia Saudita , Francia e ...

Nazionale - Fabbricini : "Mancini e io vogliamo Buffon per Torino" : Il commissario straordinario della Figc: "Importante averlo in campo per quello che ha rappresentato per l'Italia"

Nazionale - Bonucci nuovo capitano : arriva la prima scelta di Mancini : Nazionale, Bonucci- arriva la prima scelta di Roberto Mancini in ottica azzurra. Una scelta decisa, immediata e fondamentale in vista del futuro. Con gli addii di Buffon e De Rossi, la nuova fascia da capitano sarà affidata a Leonardo Bonucci. Questa la scelta del nuovo ct della nostra Nazionale. Sarà Bonucci il nuovo leader. SCELTE […] L'articolo Nazionale, Bonucci nuovo capitano: arriva la prima scelta di Mancini proviene da Serie A News ...

