Dispersione scolastica | in Italia è legata alla povertà Qualche proposta per superarla

(Di domenica 20 maggio 2018) Proprio in questi giorni l’organizzazione non governativa Save the Children ha diffuso alcuni dati sullaeducativa che dimostrano che l’meridionale è fanalino di coda del Belpaese in termini di tassi di abbandono scolastico prima della scuola dell’obbligo. Le regioni settentrionali hanno una migliore performance, ma non mancano gli elementi di criticità.educativa non significa solo alto tasso di abbandono della scuola dell’obbligo, ma anche bassa quota di bambini che vanno all’asilo. L’Unione europea indica la lottafra gli obiettivi chiave di Europa 2020 (strategia di Lisbona). Secondo Europa 2020, ogni Paese Ue dovrebbe avere un indice dinon superiore al 10%. Europa 2020 può essere descritta come il cuore e l’anima della costruzione europea, mentre il Trattato di Maastricht e il Fiscal Compact, con ...