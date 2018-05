Formula E Gp Berlino 2018 streaming video e diretta tv | qualifiche e gara | classifica

Formula E - Sabato - appuntamento con l'ePrix di Berlino : La Formula E torna in scena nel weekend con lePrix di Berlino , che si correrà Sabato 19 maggio nel Tempelhof Airport Circuit, ossia nellex aeroporto che sorgeva ad appena due chilometri dalla città e che, dal 2010, è stato convertito in parco pubblico.La pista. Un tracciato unico nel suo genere, a cominciare dalla pavimentazione che non avrà niente a che vedere con lasfalto delle strade cittadine, né con quello tipico delle piste. Si correrà ...

Nico Rosberg torna in pista! Guiderà una Formula E a Berlino : l’ex Campione del Mondo testa le auto elettriche : Nico Rosberg è pronto per tornare al volante di una monoposto! Il Campione del Mondo 2016 di Formula Uno scenderà in pista a Berlino in occasione della tappa del Mondiale di Formula E, in programma il prossimo 19 maggio. Il tedesco, che aveva abbandonato il Circus subito dopo aver conquistato il titolo iridato, avrà a disposizione una decina di minuti per testare la Gen2, la nuova generazione di auto elettriche. Tra l’altro Rosberg è anche ...