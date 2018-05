Crotone | Vrenna | “ci mancano due punti”

calcioweb.eu

(Di sabato 19 maggio 2018) Sulla situazione critica in classifica del, ha inciso la rete contro il Cagliari annullata dall’arbitro Tagliavento. Lo afferma il presidente dei rossoblù, Gianni, rammaricandosi per i mancati punti in che avrebbero potuto significare la salvezza rispetto. “Certo – ha detto– pesano tanto i due punti negati da Tagliavento e rischiano di crearci grandi problemi. Ma noi non ci piangiamo addosso a due giorni dalla gara decisiva. Partiamo per Napoli con la convinzione che la squadra è in salute e possa fare risultato. Certo vedere Tagliavento designato domenica proprio a Cagliari (per la gara con l’Atalanta, ndr) come quarto uomo… Speriamo che non faccia altri danni”. L'articolo: “cidue punti” CalcioWeb.