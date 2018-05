Brasile | la first lady con l’animo da Baywatch | la moglie di Temer si getta nel lago per

Brasile - la first lady si tuffa in acqua e salva il cane : Marcela, moglie del presidente del Brasile Michel Temer, si è gettata in acqua, per salvare il suo cane che, tuffatosi in un lago, non era più in grado di ritornare a riva.Era il 22 aprile, quando la first lady passeggiava nei giardini del Palacio de la Alvorada, la residenza ufficiale del presidente brasiliano. Era in compagnia del figlio, Michelzinho e del loro cane Picoly, un Jack Russel, che accompagna la famiglia dal 2016. Sembra che il ...