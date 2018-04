Real Madrid-Juventus | parla l' arbitro Oliver | ' Giorni difficili Commosso dal supporto

LIVE Arsenal-Atletico Madrid - cronaca e risultato in tempo Reale : le formazioni ufficiali : Arsenal-Atletico Madrid, ore 21.05 Semifinale d'andata Europa League 2017-2018, Emirates Stadium di Londra 19.51 FORMAZIONE UFFICIALE ARSENAL , 4-2-3-1, : Ospina; Bellerin, Mustafi, Koscielny , C, , ...

Pagelle/ Bayern Monaco-Real Madrid (1-2) : i voti della partita. Vazquez tutto-fare (Champions League) : Le Pagelle di Bayern Monaco Real Madrid (1-2): i voti della partita che si è giocata all'Allianz Arena. I migliori e i peggiori in campo per la semifinale di Champions League.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 18:44:00 GMT)

LIVE Arsenal-Atletico Madrid - Europa League in DIRETTA : risultato e aggiornamenti in tempo Reale : OASport vi offre la DIRETTA LIVE di Arsenal-Atletico Madrid , semifinale d'andata di Europa League 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d'inizio alle ore 21.05. Buon ...

LIVE Arsenal-Atletico Madrid - Europa League in DIRETTA : risultato e aggiornamenti in tempo Reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Arsenal-Atletico Madrid, semifinale d’andata di Europa League 2018. Erano le finaliste annunciate di questa edizione ma solo una potrà giocarsi la coppa nella finale di Lione il prossimo 16 maggio. Sarà l’ultima apparizione europea di Arsene Wenger davanti al pubblico di casa, ma non è l’unico motivo per cui i Gunners vogliono vincere: i londinesi, al sesto posto in Premier League, potrebbero ...

Real Madrid-Juventus - il retroscena dell’arbitro Oliver : “sono stati giorni strani…” : Non si placano le polemiche dopo la gara di Champions League tra Real Madrid e Juventus, nel mirino l’arbitro Oliver dopo il rigore fischiato ai Blancos. Sono stati giorni difficili per l’arbitro, ecco l’intervista: “Sono stati dei giorni strani – ha spiegato Oliver sul sito web della Football Association inglese – E’ stato però bello che così tante persone mi abbiano dato il loro supporto. E’ ...

Alonso dal GP di Baku : 'Il Real Madrid a volte non merita - ma vince sempre' : "Qualche volta merita, qualche volta non merita. Ma vince sempre". Così Fernando Alonso , pilota della McLaren , ha parlato del suo Real Madrid nel giovedì del Gran Premio di Baku, in Azerbaigian. ...

Ascolti tv : Bayern Monaco-Real Madrid vince... su Canale 5. Bene anche ' Chi l'ha visto? ' : Su Canale 5 la semifinale di Champions League Bayern Monaco - Real Madrid ha raccolto davanti al video 6.161.000 spettatori pari al 25.2% di share, quasi doppiando il film proposto da Rai1 Amiche da ...

Champions - il Real Madrid in trasferta fa paura. CR7 da record anche senza gol : Sui social: "Ma come fa?" PERCHÉ Sì - "Il Madrid vince perché sì", è il brillante titolo della cronaca della partita di ieri sera sul Pais di oggi. "Perché è una squadra specialista nel distorcere la ...

Video/ Bayern Real Madrid (1-2) : highlights e gol della partita (Champions league - semifinale) : Video Bayern Real Madrid (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita valida come semifinale di andata della Champions league. Blancos avanti con Marcelo e Asensio.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 09:04:00 GMT)

Bayern-Real Madrid 1-2 - Zidane : 'Siamo stati cinici' : Roma, 26 apr. , askanews, Gioca il Bayer, vince il Real nella seconda semifinale di Champions League. All'Allianz Arena di Monaco i blancos di Spagna vincono 2-1. Le reti sono di Kimmich , 28 , , ...

Bayern crea - il Real colpisce Il primo round è del Madrid : Matteo Basile Quando in campo ci sono due delle regine d'Europa non puoi che aspettarti uno spettacolo all'altezza. E Bayern Monaco e Real Madrid non deludono le attese. Lo show non manca anche se per ...