Governo col M5S? Ecco la mappa interna al PD di favorevoli e contrari al dialogo

Governo : Di Maio - contratto al rialzo - no continuità col passato : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – “Vogliamo risolvere problemi che non sono stati risolti per 30 anni. Non siamo autonomi”, per questo “pensiamo a un buon contratto di Governo al rialzo per risolvere i problemi degli italiani” “senza pensare al tornaconto di un partito o di un Movimento”. Un Governo di questo tipo, semmai vedrà la luce, “sarà una novità assoluta e non sarà in continuità coi governi del ...

Governo - Velardi vs Ermini : “Pd non può sentire gente in strada - deve trattare col M5s”. “Sono populisti - anzi putinisti” : Severo monito pronunciato a Omnibus (La7) da Claudio Velardi, presidente della Fondazione Ottimisti&Razionali e comunicatore vicino a Renzi, nei confronti del deputato Pd, David Ermini. Il nodo del dibattito è la contrarietà dell’ala renziana a un accordo di Governo col M5S e all’annuncio dato ieri da Matteo Renzi circa la volontà della base: “Ermini ha detto che il Pd ha perso le elezioni. No. Ha preso meno voti dell’altra volta, in un ...

Governo M5s-Pd - la sentenza dei sondaggisti. Nicola Piepoli - la 'variabile' : 'Tra due settimane...' : Il Governo M5s-Pd ? Un esperimento di laboratorio a cui stanno lavorando le nomenklature dei due partiti e che rischia di disintegrare, oltre che l'Italia, pure la loro credibilità tra i rispettivi ...

Governo - Martina prende tempo "Il 3 maggio Direzione del Pd" "Difficoltà e differenze col M5S" : Il Pd riconosce il "passo" del M5S di chiudere il confronto con la Lega, ma "al tempo stesso non nascondiamo le differenze tra noi, è giusto dirlo per serietà e responsabilità". Così il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, dopo le consultazioni con il presidente della Camera Roberto Fico Segui su affaritaliani.it

Governo : fallito a sinistra con Salvini - Di Maio prova a destra col Pd : No, nel titolo non c’è una confusione identitaria tra il Matteo Salvini della triplice “coalizione” berlusconiana (considerata di “destra”) e il Partito democratico erede del glorioso Partito comunista italiano (ovviamente ritenuto di “sinistra”). C’è solo un aggiornamento identitario di cui gli elettori si sono in buona misura già accorti da tempo (forse senza averne coscienza), mentre la partitocrazia – con tutto il corollario dei media ...

Governo - Fico ci riprova : colloqui con Pd e M5s per cercare un'intesa : Secondo round di colloqui oggi per Roberto Fico, incaricato da Sergio Mattarella di esplorare un'eventuale alleanza di Governo tra M5s e Pd. A Montecitorio, il presidente della Camera incontra prima ...

Governo - Martina : "Decidiamo insieme se fare Governo col M5S" : Maurizio Martina possibilista sulla discussione con il Movimento 5 Stelle per la formazione del nuovo governo, ma ogni decisione definitiva è rimandata alla direzione del Partito Democratico. Il segretario reggente dem ha parlato oggi in concomitanza con le celebrazioni per l’anniversario della liberazione d'Italia e la sua posizione è molto chiara e votata al dialogo, anche se prima delle trattative con Luigi Di Maio, occorrerà che si ...

Nuovo Governo - oggi Fico incontra ancora Pd e M5S. Poi sale al Colle - : Il presidente della Camera dovrà capire se i due partiti confermano l'apertura al dialogo. Poi chiederà a Mattarella più tempo per tentare stretta. Dem divisi su intesa. Berlusconi: "Gente si sente ...

BERLUSCONI : "M5S - PERICOLOSI COME HITLER"/ Il nodo del Governo sempre più difficile da sciogliere : BERLUSCONI, attacco choc contro M5s: "Davanti a loro la gente si sente COME gli ebrei davanti a Hitler". Il leader di Forza Italia parla da Porzus.

Governo : pressing M5S - Colle dia più tempo a Fico - ‘patto con Pd unica strada’/Adnkronos : Roma, 25 apr. (Adnkronos) – La speranza, fondata, è che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella conceda più tempo all”esploratore’ Roberto Fico, anche in vista della direzione Pd che potrebbe rivelarsi decisiva. La strada per arrivare a un’intesa coi dem, oggettivamente, è tutta in salita, e serve tempo quanto meno per trattare. I vertici grillini sanno bene che questa è l’ultima chiamata per Palazzo Chigi, ...

Il difficile 25 aprile di Di Maio - su Facebook grillini scatenati contro l'idea di un Governo col Pd : Non è stato un 25 aprile facile per Luigi Di Maio . In realtà già il 24 mostrava le avvisaglie di quello che sarebbe stato. Le consultazioni del presidente della Camera Roberto Fico . Il Pd che apriva ...

Governo : Anzaldi a Salvini - Pd che ascolta Colle dà credito a Fico : Roma, 24 apr. , AdnKronos, 'Caro @matteoSalvinimi, non ti sbagliare: Di Maio non amoreggia con Renzi, né Renzi e il Pd amoreggiano con lui. C'è una parte del partito che ascoltando il Colle sta dando ...

