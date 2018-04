Gli appuntamenti di venerdì 27 aprile a Bologna e dintorni Romeo e Giulietta

Società - cultura - spettacoli : Gli appuntamenti a Genova e in Liguria venerdì 27 marzo : INIZIATIVE Gemitaiz Durante il Davide Instore Tour, il rapper Gemitaiz fa tappa a Genova per un incontro-firmacopie alla Libreria Feltrinelli di via Ceccardi 16 alle 18. Chi acquista il cd alla ...

Performance e musica nei Cortili - visite guidate - Rugby nei Parchi e MuseumWeek - Gli appuntamenti del weekend a Capodimonte. : Quest'anno i musei del mondo racconteranno la capacità della cultura e dell'arte di creare integrazione e legami, al di là delle frontiere: giovedì #professionsMW , venerdì #kidsMW , sabato #natureMW ...

Gli appuntamenti più importanti del Napoli Comicon 2018 : Dal 28 aprile al 1° maggio alla Mostra d’Oltremare di Napoli si terrà la 20esima edizione del Napoli Comicon, una delle manifestazioni legate al mondo dei fumetti e della cultura pop più importanti d’Italia (di cui Wired è media partner). Il magister di quest’anno sarà Lorenzo Mattotti, il quale ha disegnato la locandina e che ovviamente sarà oggetto di una mostra personale dedicata, Seguendo le tracce, inaugurata il 6 aprile al Museo Pignatelli ...

FanoTeatro - presentata la nuova stagione. Ecco tutti Gli appuntamenti : ... un vero e proprio assolo del grande artista con al centro il trasformismo che lo ha reso celebre in tutto il mondo e che qui la farà da padrone con oltre 60 nuovi personaggi, portati in scena per la ...

Giro d’Italia 2018 - come vederlo in tv? Tutti Gli appuntamenti su RAI ed Eurosport. Dirette - rubriche e repliche : Il Giro d’Italia 2018 scatterà da Gerusalemme venerdì 4 maggio e si concluderà domenica 27 a Roma. La Corsa Rosa, giunta quest’anno alla sua 101ma edizione, vedrà i corridori affrontare 21 tappe che uniranno l’Italia da nord a sud. Una startlist di grande livello con tanti big che si sfideranno per conquistare l’ambito Trofeo Senza Fine. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio come vedere il Giro d’Italia 2018 in tv. La Corsa Rasa ...

Società - cultura - spettacoli : Gli appuntamenti a Genova e in Liguria mercoledì 25 aprile : INIZIATIVE Villa Duchessa di Galliera Alle 15 visita guidata alle bellezze naturalistiche e geologiche del parco di Villa Duchessa di Galliera, a Voltri. Un tour alla ricerca delle postazioni ...

Celebrazioni per la Festa della Liberazione - Gli appuntamenti del 25 aprile : Travolta da un treno al passaggio a livello, muore una 17enne 3 'Chi tutela i bambini viene anche licenziato', la vicenda dell'asilo Farnesiana a Le Iene 4 Dimentica le chiavi di casa, si arrampica ma ...

Ponti di primavera - in vista un anticipo d'estate per Rimini. Gli appuntamenti : ... ombrelloni e torrette di salvataggio e propone un programma di eventi tutti da scoprire per tre giorni dj set, spettacoli dal vivo e intrattenimento per tutta la famiglia, sport, stand culinari, ...

A Livigno si chiude la stagione invernale con Gli ultimi imperdibili appuntamenti : Livigno si prepara all’arrivo della stagione estiva, con cui si decreta la chiusura ufficiale delle principali piste dedicate agli sport sulla neve, optando per una settimana all’insegna delle ultime adrenaliniche discese sugli sci, divertimento e tanti eventi. Il piccolo Tibet, infatti, accoglie gli sportivi desiderosi di vivere le ultime esperienze sulla neve in attesa del 29 aprile e del 1 maggio, date fissate rispettivamente per la chiusura ...

Tutti Gli appuntamenti a Ravenna per festeggiare il 25 aprile : L'intervento del sindaco sarà trasmesso in diretta streaming sulla sua pagina Facebook. Sempre il 25 è prevista la 'Pedalata della Liberazione' , ritrovo e iscrizioni alle 9,45 al Conad di via ...

Ravenna - Gli appuntamenti per il 73° anniversario della Liberazione : L'intervento del sindaco sarà trasmesso in diretta streaming sulla sua pagina Facebook. Sempre il 25 è prevista la 'Pedalata della Liberazione' , ritrovo e iscrizioni alle 9,45 al Conad di via ...

Giro d’Italia 2018 : come vederlo in tv? Tutti Gli appuntamenti su Rai ed Eurosport : Venerdì 4 maggio prenderà il via da Gerusalemme l’edizione 101 del Giro d’Italia, che si concluderà poi domenica 27 a Roma. La Corsa Rosa offrirà anche quest’anno grandissimo spettacolo attraverso 21 tappe che uniranno il Bel Paese da nord a sud. Tra scenari mozzafiato e salite mitiche si sfideranno i più grandi corridori del mondo per conquistare il Trofeo Senza Fine. Sarà quindi un appuntamento impedibile per Tutti gli appassionati. ...

Giornata Mondiale della Terra 2018 in tv - tutti Gli appuntamenti speciali : La Giornata Mondiale della Terra celebra nel 2018 la sua 48esima edizione: è stata istituita nel 1969 e la prima è stata celebrata il 22 aprile 1970, con una data scelta per essere un mese e due giorni dopo l'equinozio di primavera. L'Earth Day offre un momento di riflessione sullo stato del nostro pianeta, anche se le condizioni sempre più grave in cui versa a causa della nostra incoscienza ha ormai reso l'inquinamento, il riscaldamento ...

Gran Premio delle Americhe MotoGP su Sky : tutti Gli appuntamenti : Un calendario fitto di appuntamenti per il Motomondiale 2018 che sarà interamente trasmesso su Sky e in live-streaming sul sito skysport.it. Venerdì 20 aprile dalle ore 15.55 fino alle 23.00 ci ...