Nel primo trimestre liquidate quasi 111 mila pensioni | - 8 | 3%

Samsung - utili record Nel primo trimestre : Risultati del 1° trimestre oltre le attese per Samsung Electronics , colosso tech nella produzione di smartphone e componentistica. La società coreana beneficia del boom nell'esportazione di memory ...

Corea del Sud : crescita Pil al 2 - 8% annuo Nel primo trimestre : L'economia sudCoreana ha registrato nei primi tre mesi dell'anno un'espansione dell'1,1% sequenziale, dopo la contrazione dello 0,2% del quarto trimestre , e il progresso dell'1,5% del terzo, , in ...

Motorola Moto Z3 Play si mostra Nel primo presunto render ufficiale : Scopriamo quello che dovrebbe essere l'aspetto di Motorola Moto Z3 Play, il prossimo medio gamma del brand americano, che dovrebbe avere un disPlay 18:9 e doppia fotocamera posteriore. L'articolo Motorola Moto Z3 Play si mostra nel primo presunto render ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Mega-fusioni di galassie antiche : scoperto conglomerato massiccio in formazione Nell’Universo primordiale : Con i telescopi ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) e APEX (Atacama Pathfinder Experiment) due diversi gruppi internazionali di scienziati, capeggiati rispettivamente da Tim Miller della Dalhousie University in Canada e della Yale University negli USA e da Iván Oteo dell’Università di Edinburgh, Regno Unito, hanno scoperto dense concentrazioni di galassie decisamente sorprendenti, che stanno per fondersi formando il nucleo ...

Fused Zamasu in Dragon Ball FighterZ si mostra Nel primo gameplay trailer : Finalmente Bandai Namco ha mostrato, come promesso, il gameplay trailer di Fused Zamasu, il prossimo personaggio DLC - il terzo, per la precisione - che si aggiungerà in Dragon Ball FighterZ ma che non ha ancora una data di uscita. Si tratta del solito, breve character trailer volto a mostrarci le mosse e le tecniche principali del personaggio. Ripercorriamone insieme tutte le caratteristiche principali fin qui delineate: La fusione di ...

Samsung ha spedito 8 milioni di Samsung Galaxy S9/S9 Plus Nel primo mese : Secondo la società di analisi Canalys sono almeno 8 milioni i Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus spediti nel primo mese di commercializzazione, in linea con i dati dello scorso anno. L'articolo Samsung ha spedito 8 milioni di Samsung Galaxy S9/S9 Plus nel primo mese proviene da TuttoAndroid.

Clariant : più vendite Nel primo trimestre : Clariant ha iniziato positivamente il 2018. Nel primo trimestre del 2018 il produttore basilese di specialità chimiche ha aumentato il fatturato de...

Credit Suisse : utile netto di 694 milioni Nel primo trimestre : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Primo Nella coalizione di centrodestra - Cotugno : «Premiata l'intera squadra» - : Bisogna mettere in pratica il programma, far riprendere l'economia, dare la possibilità alle imprese di creare posti di lavoro. Assicurare un futuro ai nostri giovani». I primi della classe il ruolo ...

Industria : Ucimu - ordini macchine utensili -4 - 3% Nel primo trimestre : Milano, 24 apr. (AdnKronos) – Nel primo trimestre dell’anno calano gli ordini di macchine utensili. L’indice Ucimu ha registrato una flessione del 4,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il valore assoluto, si spiega però da Ucimu, l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot, automazione, resta “molto alto”: 179,6, fatta 100 la base del 2010. L’indice degli ...

La nascita di Venom Nel primo trailer del nuovo film Sony-Marvel : Indietro 24 aprile 2018 2018-04-24T12:25:59+00:00 ROMA – “Ognuno ha i suoi conflitti, le sue difficoltà… i suoi demoni!” Uno dei personaggi Marvel più enigmatici, complessi e tosti arriva sul grande schermo dal 4 ottobre 2018. L’attore candidato all’Oscar Tom Hardy è Venom nel primo trailer rilasciato da Sony Pictures. Completano il cast Michelle Williams, Riz […]

BasicNet - Nel primo trimestre fatturato +7 - 5% : Teleborsa, - primo trimestre 2018 positivo per il Marketplace BasicNet con royalties attive e commissioni dei sourcing a 13,3 milioni di Euro, +9,6% , +16,1% a cambi costanti, rispetto al primo ...