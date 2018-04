Calcio a 5 | 26^ giornata Serie A 2018 | colpo Luparense! Supera la Came Dosson e vince la

oasport

: Sarebbe grave il tifoso del Liverpool 53enne rimasto ferito negli scontri di ieri: arrestati due tifosi della Roma… - Eurosport_IT : Sarebbe grave il tifoso del Liverpool 53enne rimasto ferito negli scontri di ieri: arrestati due tifosi della Roma… - NeriMarcore31 : Marcorè a Novara fa rivivere Piola “Il calcio sia passione e divertimento” P.S. é sparita la barba! ??#nerimarcorè… - LNDBasilicata : News - TdR Calcio a 5, in streaming la diretta dei quarti di finale - Leggi ? -

(Di giovedì 26 aprile 2018) La Luparensela regular season e si presenta in pole position nella lotta per la conquista dello scudetto. I verdetti della 26^ ed ultimadel campionato diA 2017-dia 5 evidenziano la supremazia dei detentori dello scudetto, che regolano in casa lae conquistano il primato in classifica a braccetto con l’Acqua&Sapone Unigross. Ma l’equilibro regna sovrano tra le prime quattro, che sembrano tutte in grado di competere per il titolo, un preludio decisamente avnte in chiave playoff. I Lupi, intanto, si prendono la scena,ndo 4-3 laal termine di un match combattuto, in cui Jesulito e Mello piazzano il primo allungo, Vieira e Bellomo rispondono e poi Honorio e Schiochet portano le squadre sul 3-3. Una perla di Taborda a poco più di un minuto dalla fine, tuttavia, regala alla Luparense una vittoria determinante ...