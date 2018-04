Scossa di terremoto avvertita in Centro Italia | epicentro nel Maceratese MAPPE e DATI

Scossa di terremoto in Turchia : almeno 13 feriti : Una Scossa di terremoto magnitudo 5.2 si è verificata alle 00:34 UTC a 4 km nordest dalla località di Samsat, in Turchia: lo riporta l’Istituto geofisico statunitense. Il sisma è stato registrato ad una profondità di circa 10 chilometri. Secondo i media locali 13 persone sono state ricoverate in ospedale e si sono registrati danni agli edifici. L’evento iniziale è stato seguito da otto repliche con magnitudo tra 1.4 e 2.7. L'articolo ...

Terremoto Emilia-Romagna : Scossa con epicentro a Verghereto (FC) [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.0 si è verificato a 2 km sudest da Verghereto (FC) alle 07:07:12 ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Lieve Scossa di terremoto a Chiaramonte Gulfi : Un terremoto di magnitudo 2.1 è stato registrato dall'Ingv la notte scorsa intorno alle ore 3 a Chiramonte Gulfi in provincia di Ragusa.

Fortissima Scossa di terremoto di magnitudo 6.0 : la terra trema in fondo al mare : La distanza dal mondo civilizzato ha fatto in modo che non vi siano stati danni a cose o persone, almeno per quanto riguarda la informazioni ricevute fino a questo momento. Il terremoto è stato ...

Terremoto : lieve Scossa nei Campi Flegrei : Una scossa di Terremoto nei Campi Flegrei è stata avvertita nella città di Pozzuoli (Napoli) poco prima della 6,30: la magnitudo è stata stimata in 1,7 gradi della scala Richter. L’evento è stato localizzato nel sottosuolo compreso tra il vulcano Solfatara e la zona di Agnano. L'articolo Terremoto: lieve scossa nei Campi Flegrei sembra essere il primo su Meteo Web.

Iran - Scossa terremoto 5.9 nel Sud-Ovest : 12.27 Una scossa sismica di magnitudo pari a 5.9 è stata registrata nella provincia di Bushehr, nel Sud-Ovest dell'Iran,dove sorge l'unica centrale nucleare del Paese. Lo ha riferito l'emittente"Press Tv", precisando che dalle prime inforzioni la scossa non avrebbe causato vittime. Le autorità hanno inviato nell'area quattro squadre di soccorritori. L'epicentro del terremoto è stato localizzato nel distretto di Kaki e l'ipocentro a un ...

Terremoto in Iran : Scossa magnitudo 5.9 nella provincia di Bushehr : scossa di Terremoto in Iran: l’evento tellurico magnitudo 5.9 è stato registrato nella provincia di Bushehr, dove sorge l’unica centrale nucleare del Paese. Secondo l’emittente ‘Press Tv’, il sisma non avrebbe provocato vittime. L’epicentro della scossa è stato localizzato a una profondità di 18 chilometri nel distretto di Kaki. L'articolo Terremoto in Iran: scossa magnitudo 5.9 nella provincia di Bushehr ...

Scossa di terremoto in Indonesia : morte 3 persone - danneggiate oltre 300 case : Un terremoto magnitudo 4.4 si è verificato in Indonesia centrale: il sisma ha provocato la morte di 3 persone e danneggiato oltre 300 case, secondo quanto reso noto dalle autorità locali, che hanno dichiarato lo stato di emergenza per due settimane nelle aree colpite. L’Agenzia di meteorologia e geofisica Indonesiana ha spiegato che il sisma ha avuto ipocentro a soli 4 km di profondità ed epicentro circa 52 a nord di Kebumen, nella ...

