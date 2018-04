Iran | ' l' accordo nucleare non si cambia'

Il Cremlino commenta il possibile rinnovo dell'accordo nucleare con l'Iran - : "Noi siamo per il mantenimento dell'accordo sul nucleare iraniano nella sua forma attuale e crediamo che non ci sono alternative", ha detto Peskov a Sputnik commentando il rinnovo o la creazione di un ...

Iran : Rohani - l'accordo nucleare non si cambia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Iran - l'Europa frena Trump e Macron : 'Un accordo c'è già e funziona bene' : Lo dice l'alto rappresentante per la Politica estera dell'Unione, Federica Mogherini, dopo le aperture dei due presidenti sulla possibilità di nuovi accordi sul nucleare Iraniano -

Macron e Trump - accordo sul nucleare Iraniano?/ Gli Stati Uniti fanno il gioco dell'Arabia Saudita : Macron e Trump, accordo sul nucleare iraniano? Continua il dialogo tra Francia e Usa sull'intesa, ma Teheran avverte: "Se l'intesa verrà annullata, ci sfileremo"(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 14:06:00 GMT)

Macron e Trump - accordo sul nucleare Iraniano?/ Francia e Usa al lavoro : la minaccia di Teheran : Macron e Trump, accordo sul nucleare iraniano? Continua il dialogo tra Francia e Usa sull'intesa, ma Teheran avverte: "Se l'intesa verrà annullata, ci sfileremo"(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 11:49:00 GMT)

Iran - Rohani : 'Illegittima richiesta di nuovo accordo su nucleare' : I leader di Usa e Francia "dicono di voler decidere su un accordo raggiunto da sette parti. Per cosa? Con quale diritto?". Lo ha affermato il presidente Iraniano Hassan Rohani ha messo in dubbio la ...

Iran : Mogherini - abbiamo già un accordo : ANSA, - BRUXELLES, 25 APR - C'è un accordo con l'Iran e per ora è l'unico" e "sta funzionando, impedisce Teheran di sviluppare armi nucleari". Così l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini ...

Trump - Macron e l’accordo sul nucleare Iraniano : I due presidenti hanno accennato a un nuovo patto per ridurre l'influenza dell'Iran in Medio Oriente, intanto non è chiaro se gli Stati Uniti rinnoveranno l'attuale accordo The post Trump, Macron e l’accordo sul nucleare iraniano appeared first on Il Post.

Iran - Mogherini : "Accordo c'è e funziona" : 9.25 "C'è un accordo con l'Iran e per ora è l'unico" e "sta funzionando,impedisce a Teheran di sviluppare armi nucleari". Così l'Alto Rappresentante Ue Mogherini commentando coi giornalisti la proposta del presidente Usa Trump di rimettere mano all'accordo sul nucleare Iraniano. "Macron alla Casa Bianca ha sottolineato chiaramente che noi crediamo che una piena attuazione dell'intesa sia essenziale per la sicurezza europea e della regione.Su ...

Petrolio affonda su ipotesi accordo Iran : NEW YORK, 24 APR - Il Petrolio affonda a New York dopo le parole di Donald Trump ed Emmanuel Macron che hanno lasciato intravedere un possibile compromesso per salvaguardare l'accordo sul nucleare ...

Trump a Macron : 'L'accordo con l'Iran è un disastro'. Il francese : 'Tutto è possibile' : Roma - 'Non nego che ci sono differenti vedute con Washington, ma credo che le discussioni che abbiamo avuto apriranno la strada ad un nuovo accordo sull'Iran. Vogliamo lavorare a un nuovo accordo: la ...

Nucleare Iran - Macron in Usa da Trump : “Possibile lavorare a un nuovo accordo” : “Voglio un nuovo accordo con fondamenta solide”. Nella conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con Emmanuel Macron, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è tornato a ribadire la propria volontà di non rinnovare l’intesa sul Nucleare Iraniano stretta nel 2015 da Barack Obama. Se Teheran minaccerà gli Usa in qualche modo, ha ribadito il tycoon, pagherà un prezzo come pochi Paesi hanno pagato. La risposta Iraniana è ...