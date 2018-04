Bond Usa al 3% oltre la soglia di allarme

T-Bond Usa al 3% : su chi puntare secondo gli analisti : ... senza comunque farsi prendere dal panico e vendere in blocco l'intero settore; anche perché il T-bond al 3% non dovrebbe essere una minaccia in un mondo caratterizzato da tassi ancora generalmente ...

Il T-Bond Usa entra in zona rischio e frena le Borse : ... -2,37%, nel giorno dell'assemblea e Mediaset , -1,18%, e il calo della fiducia delle imprese tedesche e italiane nel mese di aprile, come ulteriore segnale di raffreddamento dell'economia nell'...

E' fuga dai T-Bond : decennale USA vola attorno al 3% : Il buono stato di salute della prima economia al mondo e le crescenti pressioni inflazionistiche potrebbero infatti spingere la Federal Reserve a procedere con quattro aumenti del costo del denaro ...

Gruppo Volkswagen - A breve - il primo Bond negli Usa dopo il dieselgate : Il Gruppo Volkswagen potrebbe tornare a breve a collocare prestiti obbligazionari sul mercato del debito statunitense. Se loperazione andasse in porto si tratterebbe del primo bond offerto negli Usa dopo lo scandalo del dieselgate e quindi di un primo segnale concreto della fiducia degli investitori americani. In Europa già offerti bond. Il Gruppo tedesco ha già offerto con successo prestiti obbligazionari in Europa. Circa un anno fa sul ...

Petrolio e Bond Usa fanno paura alle Borse : Draghi parteciperà anche al summit dell'Eurogruppo di venerdì a Sofia , Bulgaria, , che vedrà riuniti i ministri dell'Economia e delle Finanze della zona euro impegnati nel difficile esercizio di ...

Banco BPM - conclusa emissione primo Bond senior senior preferred da 500 milioni : Concluso il collocamento della prima emissione senior preferred, unsecured del Gruppo Banco BPM . Il gruppo bancario ha portato a termine un'emissione obbligazionaria senior preferred con scadenza a 5 ...

Dazi - la risposta di Pechino è la minaccia sui Bond Usa : Il clima è reso ancor più teso dalla nomina a consigliere per la sicurezza nazionale di un falco della politica estera come l'ex ambasciatore all'Onu, John Bolton, favorevole a un'azione militare ...

Bond : tassi Treasuries a 10 anni superano 2 - 90% dopo report lavoro. Ma Fed delusa da salari : La pubblicazione del report occupazionale Usa sostiene l'azionario e mette sotto pressione i Treasuries.

SocGen intravede recessione Usa e rendimenti T-Bond al 3% : Due giorni fa Jerome Powell, nuovo numero uno della banca centrale Usa, ha detto che l a sua visione dell'economia Usa è migliorata dallo scorso dicembre, riaccendendo così i timori che la banca ...

Recessione in arrivo negli USA? Guardate l'andamento dei Bond - : Tuttavia, se la curva piatta è imputabile al premio a termine ridotto, il valore informativo della curva è scarso, in quanto riflette gli effetti distorsivi della politica monetaria sui mercati. Ciò ...

Treasury - investitori esteri comprano meno Bond. Gli Usa di Trump sempre più ostaggio della Cina : Nuova asta di Treasury negli Stati Uniti, ennesimo record per i tassi. Dopo i $179 miliardi di titoli di stato che il Tesoro Usa ha collocato l'altro ieri, nella giornata di ieri a essere immessi sul ...

Treasury : Tesoro Usa colloca Bond a cinque anni. Rendimenti a record dicembre 2009 : Il Tesoro Usa ha collocato ieri $35 miliardi di Treasury a cinque anni al tasso del 2,658%, al record dal dicembre del 2009.