Giulio Regeni | Martina fa visita alla tomba e si fa fotografare La mamma Paola | “Fatto

"No foto su tomba Giulio" - la mamma di Regeni contro Martina : "Nessuna strumentalizzazione su Giulio". E' questo l'appello lanciato via social da Paola Deffendi , mamma di Giulio Regeni , il ricercatore friulano rapito e trovato senza vita il 3 febbraio 2016 in ...

La vittoria incompiuta di al-Sisi a 26 mesi dall'uccisione di Giulio Regeni : Abdel Fattah al-Sisi è ufficialmente il trionfatore dalle seconde elezioni presidenziali in Egitto dal colpo di stato del 2013, di cui lui stesso fu principale attore, che depose Mohamed Morsi. Con un risultato bulgaro ufficializzato ieri dalla Commissione elettorale l'ex generale è stato rieletto con il 97,08% ma non è riuscito a convincere gli egiziani a andare alle urne in modo massiccio.L'affluenza si è infatti ...

Egitto - Al-Sisi vince col 97% dei voti
Mattarella ribadisce : "Verità su Giulio Regeni"

Caso Zucca - G8 Genova e Regeni/ “Vertici polizia torturatori” : il colpo di grazia dei genitori di Giulio : Pm Enrico Zucca, bufera dopo le frasi sul Caso Regeni e il G8 di Genova: "chi coprì i torturatori ora guida la polizia". La Cassazione apre fascicolo contro magistrato: "frasi estrapolate"(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 22:55:00 GMT)

Cosa c'entra la scuola Diaz con Giulio Regeni? Le accuse del pm di Genova - spiegate : “I torturatori del G8 di Genova sono ai vertici della nostra polizia. Come possiamo dunque chiedere all’Egitto di consegnarci i torturatori di Giulio Regeni?” Parla con l’amaro in bocca Enrico Zucca, sostituto procuratore generale di Genova, intervenuto in un dibattito sulla vicenda del ricercatore italiano torturato e assassinato in Egitto il 3 febbraio del 2016. “L’11 ...

Regeni - i genitori di Giulio : “Siamo stati abbandonati. Ci aspettavamo di più da chi governa” : “Ho fiducia nella legge, negli avvocati bravi e nella stampa buona e abbiamo tanta solidarietà dai social. Ci aspettavamo di più da chi ci governa: dal 14 agosto quando il premier Gentiloni ci ha annunciato che l’ambasciatore tornava in Egitto, siamo stati abbandonati”. Lo ha detto Paola Regeni, madre di Giulio, il ricercatore italiano trovato morto il 3 febbraio 2016 in Egitto dopo giorni di torture, oggi in un dibattito ...

