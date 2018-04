Un altro caso di bullismo | stavolta a Lecce | 17enne aggredito a calci e umiliato davanti

Calcio marcio - da Giletti un altro caso : "Vuoi giocare in un club più importante? Paga" : Lo racconta l'inchiesta di Massimo Giletti nella nuova puntata di Non è l'Arena , in onda questa sera alle 20.30 su La7: un'altra denuncia di malaffare nel mondo del pallone, dopo le vicende portate ...

“Perché non esci?” - ma quando apre la porta - l’orrore. La sorella cerca disperatamente di far uscire dalla cameretta suo fratello di appena 12 anni - ma quando guarda dallo spioncino si trova di fronte una scena agghiacciante : un altro terribile caso tutto italiano : Una brutta, terribile storia che ci arriva da Torino, dove un ragazzino di 12 anni è morto poco dopo mezzanotte all’ospedale Maria Vittoria. Era arrivato su un’ambulanza del 118 dopo essere stato ritrovato nella sua camera da letto con un laccio intorno al collo. La corda era legata al letto a castello. Non è ancora chiaro se si tratti di un suicidio o di un gioco finito in tragedia, ma gli investigatori hanno trovato un ...

Torino - prof picchiato per aver punito alunno/ altro caso dopo aggressione al docente nella scuola di Palermo : Torino, prof picchiato per aver punito alunno: Altro caso dopo aggressione al docente nella scuola di Palermo. In un istituto tecnico un insegnante ha ricevuto un colpo alla mandibola(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 10:09:00 GMT)

Caso Bellomo - verso il processo per stalking e lesioni il giudice che imponeva le minigonne (e altro) alle borsiste : stalking e lesioni personali gravi. Il giudice – che costringeva le borsiste a mettere la minigonna – va verso il processo. La Procura di Piacenza ha chiesto il rinvio a giudizio per Francesco Bellomo, consigliere di Stato destituito, e Davide Nalin, pm di Rovigo sospeso dal ruolo. Gli inquirenti hanno scoperto in mesi di indagini che per frequentare i corsi per diventare magistrato le dottorese in giurisprudenza venivano sottoposte ...

Meningite - grave un 19enne : altro caso a Cagliari - e scatta l'allarme : Dopo il caso di Giovanni Mandas, un altro giovane colpito dalla Meningite: accade a Gesico, in provincia di Cagliari, dove un ragazzo di 19 anni è ricoverato in gravi condizioni nel...

Milan - dopo Donnarumma altro caso di tensione in spogliatoio : Dalla prima pagina del Corriere dello Sport non ci sono mezzi termini: ' Kalinic è in punizione ', così si legge a proposito dell'attaccante del Milan. 'Nikola si allena male e Gattuso lo punisce lasciandolo a casa, altro caso dopo quello ...

Un altro caso Astori in Francia : morto giocatore 19enne del Tours : Un'altra tragedia scuote il mondo del calcio. Thomas Rodriguez, giovane promessa francese, è stato trovato morto a soli 19 anni nel suo letto presso il centro di formazione del Tours. La...

“Il video rivelazione sul caso Monte”. Le immagini inedite in diretta all’Isola dei Famosi : Alessia Marcuzzi per la prima volta messa di fronte al filmato fin qui rimasto segreto. Un altro colpo di scena su Francesco che svela la verità sull’accaduto : Un caso che continua a rimbalzare di continuo (forse troppo) sui social, il cosiddetto canna-gate che ha portato all’autoesclusione di Francesco Monte dall’Isola dei Famosi 2018 dopo le accuse di Eva Henger sul consumo di droga. E sul quale erano già arrivate forti indiscrezioni, con il sito Anticipazioni.tv a lanciare nelle scorse ore l’ipotesi di un comunicato affidato in diretta ad Alessia Marcuzzi per fare chiarezza, ...

'Mi ha strusciato addosso il suo c***'. Un altro caso choc nel mondo della tv : Per chi non sapesse, Ryan è uno dei più noti presentatori americani, conduce molti spettacoli radiofonici e televisivi, tra cui il noto talent show televisivo American Idol e il programma radiofonico ...

“Mi ha strusciato addosso il suo c***”. Un altro caso choc nel mondo della tv. Lui uno dei conduttori più famosi - lei una sua collega : “Ecco che mi faceva nei camerini - era ossessionato dal mio sedere” : Se la fine del 2017 è stata contraddistinta dagli scandali sessuali di Hollywood, il 2018 non sembra essere da meno. Dopo essere finito nei guai l’amatissimo, quanto folle (almeno così dicono) James Franco, ora è la volta anche di Ryan Seacrest. Per chi non sapesse, Ryan è uno dei più noti presentatori americani, conduce molti spettacoli radiofonici e televisivi, tra cui il noto talent show televisivo American Idol e il programma ...

Un altro caso nel M5S : un candidato condannato. Ma lui nega : C'è un altro candidato 'impresentabile' nel M5S: è Antonio Tasso, che corre nel collegio uninominale Manfredonia-Cerignola, un tempo titolare di un negozio di elettronica. A darne notizia è Il Foglio. ...

Pyeongchang - altro caso di doping tra i russi : è la bobbista Sergeeva : Nuovo caso di doping ai Giochi di Pyeongchang e riguarda ancora la delegazione russa. La bobbista Nadezhda Sergeeva sarebbe risultata positiva a un controllo: a confermare i risultati del test è stato ...

Corrado Lembo - un altro caso politico padre-figlio scuote Salerno. Il Csm avvia l'istruttoria sul procuratore capo : Di padre in figlio e, viceversa, di figlio in padre. In queste ore tutto si intreccia in quel di Salerno: un padre, nonché presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che invoca una "nuova resistenza" perché - sostiene - lui e i suoi figli, Piero (candidato alla Camera per il Pd), e Roberto (dimissionario assessore al Bilancio indagato per corruzione a seguito della videoinchiesta di Fanpage) sono "oggetto di ...