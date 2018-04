Gossip GF 15 | sono nati già due amori nella Casa?

Gossip Uomini e donne - Andrea e Giulia si sono lasciati : ecco perché Video : Colpo di scena per tutti i fan della coppia composta [Video] da #Andrea Damante e #Giulia De Lellis, protagonisti indiscussi delle ultime edizioni di #Uomini e donne. In queste ore, infatti, sui social è arrivato un annuncio a dir poco shock da parte della De Lellis, la quale ha svelato ai suoi milioni di followers la fine della sua storia d'amore con l'ex tronista che l'aveva scelta nel programma di Maria De Filippi. E' finita tra Andrea e ...

“Ma sono loro!”. Fabrizio Corona e Belen Rodriguez di nuovo uno accanto all’altra. La bella argentina e il suo ex fidanzato sono stati beccati in un lussuoso albergo milanese. E il Gossip già si scatena : Appena uscito dal carcere ha subito fatto parlare di sé. Del resto Fabrizio Corona non è uno di quelli che passa inosservato. A far più rumore però è la presenza al suo fianco. I paparazzi lo hanno infatti beccato al fianco di Belen Rodriguez in atteggiamenti più che amichevoli. A pubblicare la foto è stato il settimanale Oggi che da sempre segue i movimenti della bella argentina. A quanto pare Fabrizio si sarebbe presentato prima a casa ...

Uomini e Donne Gossip : ecco perché Mario Serpa e Claudio Sona sono tornati insieme : Uomini e Donne: i motivi che hanno spinto Claudio Sona e Mario Serpa a tornare insieme Da quando Mario Serpa e Claudio Sona sono tornati insieme il pubblico di Uomini e Donne non aveva ancora avuto modo di vedere i due ospiti negli studi di Cinecittà. Come accade spesso, infatti, le coppie uscite insieme dal […] L'articolo Uomini e Donne gossip: ecco perché Mario Serpa e Claudio Sona sono tornati insieme proviene da gossip e Tv.

Al Bano e Loredana Lecciso si sono lasciati/ Romina Power inveisce sui social : "Morirà per colpa del Gossip" : Romina Power poteva non dire la sua su Al Bano e Loredana Lecciso e su quello che è successo ieri in diretta tv a Storie Italiane? Il suo messaggio social però sembra essere sparito(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 12:17:00 GMT)

Al Bano e Romina Power/ "Sono stata ripescata" : solo uno dei due sta giocando con il Gossip? : Al Bano e Romina Power sono le star del momento e la prova sta nella vittoria di Milly Carlucci e Ballando con le stelle sabato sera, ma chi dei due sta giocando con il gossip?(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 10:38:00 GMT)

“È lei quella che mi voleva…”. Marco Ferri muto come un pesce - ma ora salta fuori il nome. Il Gossip della naufraga (fidanzata) che ci provava con lui all’Isola dei Famosi è roba che scotta. E nel salotto Barbara D’Urso ci sono pochi dubbi sulla sua identità : Ha perso 13 chili in 58 giorni di Isola dei Famosi Marco Ferri, il modello figlio di Riccardo, ex calciatore dell’Inter e quando è tornato in Italia ha preso coscienza di tutto quello che è stato detto sul suo conto quando era in Honduras. Quindi si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Ha iniziato nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo, dove non ha risparmiato critiche a Eva Henger, Cecilia Capriotti e Aida Nizar. Il figlio ...

“Hanno subito passato la notte insieme”. Ballando con le stelle - Gossip bomba. Due protagonisti della nuova edizione - alla fine della puntata - sono entrati nello stesso portone e… Aspettate di sapere il resto. Pazzesco : Lo scorso sabato è iniziata la nuova edizione di Ballando con le stelle. E già partono i primi pettegolezzi bollenti. Pare che nel reality siano nate delle simpatie speciali… Non diciamo amore perché ci pare un po’ presto ma forse sarebbe il termine più appropriato… Avete già un’idea di chi siano i vip coinvolti in questa relazione? Beh, udite udite, le coppie sono addirittura due. Ma dai? Già. Ora vi diciamo tutto per bene. Avete presente ...

Filippo Magnini e Giorgia Palmas “sono la nuova coppia del Gossip di primavera” : Filippo Magnini sembrerebbe aver dimenticato Federica Pellegrini. Questo almeno stando a quanto pubblicato da Gabriele Parpiglia sul proprio profilo Instagram. Il giornalista di Chi ha infatti postato un’anticipazione dal numero del settimanale in edicola questa settimana: “La nuova coppia del gossip di primavera è quella composta dall’ex velina Giorgia Palmas e dal nuotatore Filippo Magnini”. Il settimanale Chi diretto da ...

“Sono loro”. Notte di passione tra naufraghi impegnati - Eva Henger sa tutto. Interrogata da Signorini - che pochi giorni fa ha sganciato il Gossip bomba sull’Isola dei Famosi - la ex diva hard vuota il sacco. E il cerchio si stringe (parecchio) : Solo qualche settimana fa Alfonso Signorini lanciava una bomba. Questa: L’Isola dei Famosi è anche l’isola dei cornuti”. Poi, sempre il direttore del settimanale Chi, svelava un retroscena che ha fatto subito il giro della rete e dei media: “Tra i tanti scandali che hanno colpito questa edizione dell’Isola dei Famosi ce n’è uno che non è ancora saltato fuori. Pare che tra due naufraghi, occupatissimi sentimentalmente in ...

“Belen Rodriguez è incinta”. Il Gossip è esploso e non si parla d’altro. La showgirl aspetta il primo figlio da Andrea Iannone. “Non avevate notato una cosa fondamentale” : le prove sono varie ma questa vince su tutte. Boom! : La bomba delle bombe è stata sganciata. Volete provare a indovinare di cosa stiamo parlando? Riguarderà il quarto figlio di Michelle Hunziker? No. Però ci siamo vicini. Nel senso che si parla di figli. C’è una super vip della televisione italiana che, a quanto pare, è in dolce attesa. Dai, non resistiamo più: vi diciamo di chi si parla. Beh, ragazzi, stiamo parlando di Belen Rodriguez che sarebbe in dolce attesa di Iannone. Ma dai! Beh, è così. ...