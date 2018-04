Accadde oggi | il 12 aprile 1555 moriva Giovanna “la Pazza”

Accadde oggi : l’8 aprile 217 moriva l’imperatore Caracalla : L’imperatore romano Caracalla è nato nel 186, ed è morto l’8 aprile del 217 durante una campagna contro i Parti. Succeduto al padre Settimio Severo nel 211, è entrato nella storia per l’editto emanato nel 212 grazie al quale la cittadinanza romana veniva estesa a tutti i sudditi liberi dell’impero e per il ben noto complesso termale fatto edificare a Roma. L'articolo Accadde oggi : l’8 aprile 217 moriva ...

Accadde OGGI. Un pareggio per archiviare il passato e programmare il futuro : SPORT 2 aprile 2000. Per la prima volta nella storia, la Nazionale italiana di rugby partecipa all'ormai ex storico torneo denominato Cinque Nazioni , di lì in avanti trasformato in Sei Nazioni ...