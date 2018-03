“Scusate | vado a casa” Bella e sorridente | sparisce di colpo nel nulla | senza spiegare

caffeinamagazine

(Di giovedì 29 marzo 2018) Una vita felice, un lavoro che le piaceva e che affrontava sempre con passione e dedizione, il sorriso sempre stampato sulle labbra e una vitalità contagiosa che l’aveva resa apprezzatissima dai suoi clienti. Regan Collinson, 39 anni, era sembrata ad amici e parenti una ragazza solare e spensierata. Ma il destino si era accanito contro di lei in maniera feroce negli ultimi mesi e alla fine lei, che lavorava in un salone di bellezza, non ha retto ilfinendo per prendere la decisione più drastica, quella di farla finita. Poche ore prima del suicidio, era andata a lavorare come ogni giorno, apparentemente serena. Aveva chiuso il negozio insieme a una collega e poi se n’era andata verso casa. Poi il, con un amico che, preoccupato, alla fine è andata a cercarla a casa, della quale aveva le chiavi, trovandolavita. Inutile l’arrivo dei soccorsi, ...