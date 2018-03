Fico nuovo presidente Camera | il rivale M5s su scranno Di Maio

Roberto Fico (M5S) è il nuovo presidente della Camera - Casellati (Fi) al Senato. La diretta : Dopo una giornata di scontro a destra e un nulla di fatto, Camera e Senato si riuniscono oggi, sabato 24 marzo, per eleggere i presidenti. È il primo atto della nuova legislatura dopo il voto del 4 marzo. La Stampa racconterà la giornata minuto per minuto, con le notizie più importanti e i commenti dei nostri giornalisti....

Roberto Fico - 44 anni - chi è il nuovo presidente della Camera : Ma poi è la passione politica a prevalere. Prima a sinistra, con il voto per Bassolino e per Rifondazione. Poi con i nascenti 5 Stelle, che lo vedono subito protagonista. Fico - che diventerà membro ...

Roberto Fico (M5S) è il nuovo presidente della Camera - Casellati (Fi) al Senato : Dopo una giornata di scontro a destra e un nulla di fatto, Camera e Senato si riuniscono oggi, sabato 24 marzo, per eleggere i presidenti. È il primo atto della nuova legislatura dopo il voto del 4 marzo. La Stampa racconterà la giornata minuto per minuto, con le notizie più importanti e i commenti dei nostri giornalisti....

Camera - Roberto Fico nuovo presidente : 12.56 Il nuovo presidente della Camera dei Deputati è Roberto Fico , candidato dei Cinquestelle. Fico ha raggiunto il quorum a spoglio ancora in corso. Lungo applauso in Aula dai banchi M5S.

Nuovo Star Wars sulla scena videoludica? EA alla ricerca di personale speciFico : Un finale di 2017 non proprio felicissimo per il binomio Electronic Arts e Star Wars, con il publisher statunitense che si è visto piovere addosso una vera marea di critiche per la sua politica spregiudicata in materia di microtransazioni. Un'eccessiva invasività che è costato un bel po' (in termini economici) a Star Wars Battlefront 2, sebbene le correzioni apportate in corso d'opera abbiano poi riportato la situazione alla normalità, con gli ...