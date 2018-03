Biella | Due cani si azzuffano | donna tenta di dividerli e rimane ferita

Coldiretti Vercelli- Biella : "Boom apicoltura - le due province in crescita e superano la media nazionale del +27% " : Biella e Vercelli superano la media nazionale che fotografa la crescita del settore apistico: se in Italia l'ultimo quinquennio ha visto un incremento pari al 27, nelle due province i dati sono ancora ...

Colpi in gioiellerie di tutta Italia - Biella compresa : Arrestate due donne di Agropoli : L'ultimo colpo lo avevano messo a segno nel dicembre scorso a L'Aquila rubando 10mila euro in monili in oro. Prima altri furti in gioiellerie tra Monopoli, Biella, Lamezia Terme, Tivoli e Agropoli, ...