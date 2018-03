Oltre 150 cetacei spiaggiati in Australia | le foto choc Gli scienziati non sanno

Meleo - pervenute Oltre 150 offerte per accordo quadro preferenziali : “Sono arrivate oltre 150 offerte per la gara d’appalto sull’istituzione di nuove preferenziali e protezione delle corsie esistenti. La chiusura di queste gare permetterà poi l’affidamento alle imprese e quindi l’inizio dei lavori nei prossimi mesi”, dichiara l’Assessora alla Città in Movimento di Roma, Linda Meleo. Sono in corso di affidamento da parte di Roma […] L'articolo Meleo, pervenute oltre 150 offerte per accordo quadro ...

Cdp : con Emilia-Romagna Oltre 150 mln per pmi territorio (2) : (AdnKronos) - La collaborazione tra Cdp e la Regione Emilia-Romagna permetterà di sviluppare investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, per oltre 175 milioni di euro. Tali investimenti beneficeranno anche di un contributo a fondo perduto, nella misura minima del 15%, che verrà concesso

Cdp : con Emilia-Romagna Oltre 150 mln per pmi territorio : Roma, 19 mar. (AdnKronos) – La Regione Emilia-Romagna e Cassa depositi e prestiti (Cdp) hanno sottoscritto un accordo finalizzato a favorire l’accesso al credito delle imprese operanti sul territorio regionale. L’accordo, si legge in una nota, istituisce il Fondo regionale ‘EuReCa’ (Europa ‘ Regione ‘ Cassa depositi e prestiti) e prevede l’attivazione di una ‘Piattaforma di ...

Cdp : con Emilia-Romagna Oltre 150 mln per pmi territorio (2) : (AdnKronos) – La collaborazione tra Cdp e la Regione Emilia-Romagna permetterà di sviluppare investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, per oltre 175 milioni di euro. Tali investimenti beneficeranno anche di un contributo a fondo perduto, nella misura minima del 15%, che verrà concesso dalla Regione attraverso una misura di prossima attivazione. Per poter beneficiare della contro-garanzia di Cdp, i ‘Confidi 106’ ...

Meleo - pervenute Oltre 150 offerte per accordo quadro preferenziali : Meleo, pervenute oltre 150 offerte per accordo quadro preferenziali. Roma – “Sono arrivate oltre 150 offerte per la gara d’appalto sull’istituzione di nuove preferenziali e protezione... L'articolo Meleo, pervenute oltre 150 offerte per accordo quadro preferenziali proviene da Roma Daily News.

Afrin - Erdogan esulta : "Abbiamo preso la città curda". Oltre 1500 combattenti uccisi in due mesi : I soldati turchi e i ribelli siriani alleati della Turchia hanno preso il controllo del centro della città di Afrin, un'enclave curda nel nord della Siria, lo annuncia il presidente Recep Tayyip Erdogan.Oltre 1.500 combattenti curdi sono stati uccisi in due mesi, da quando è iniziata l'operazione "Ramoscello d'ulivo" lanciata dalla Turchia sull'enclave curdo-siriana di Afrin. La maggior parte sono morti in seguito ai raid aerei e ...

Siria - Erdogan : "Preso il controllo del centro di Afrin". Oltre 1500 combattenti curdi uccisi : In Siria sono Oltre 150mila i civili in fuga da Afrin, distretto curdo nel nordovest del Paese al centro di un'offensiva delle forze armate di Ankara e dei ribelli Siriani alleati. La situazione umanitaria, denunciano alcuni attivisti, è drammatica

Siria - Erdogan : preso il controllo del centro di Afrin. Oltre 1500 combattenti curdi uccisi : In Siria sono Oltre 150mila i civili in fuga da Afrin, distretto curdo nel nordovest del Paese al centro di un'offensiva delle forze armate di Ankara e dei ribelli Siriani alleati. La situazione umanitaria, denunciano alcuni attivisti, è drammatica

Siria - Oltre 1500 combattenti curdi uccisi ad Afrin. Erdogan : conquistato il centro della città : In Siria sono oltre 150mila i civili in fuga da Afrin, distretto curdo nel nordovest del Paese al centro di un'offensiva delle forze armate di Ankara e dei ribelli Siriani alleati. La situazione umanitaria, denunciano alcuni attivisti, è drammatica

Sicilia : accusa di peculato per ex pm Ingroia - sequestrati Oltre 150mila euro (2) : (AdnKronos) – “La violazione della normativa nazionale e regionale in materia di riconoscimento delle indennità premiali ai manager delle società partecipate da Pubbliche Amministrazioni – dicono ancora dal Comando provinciale della Guardia di finanza di Palermo – è stata avallata dal revisore contabile, Chisari, il quale, in base alla disciplina civilistica, avrebbe dovuto effettuare verifiche sulla regolarità ...

Sicilia : accusa di peculato per ex pm Ingroia - sequestrati Oltre 150mila euro (2) : (AdnKronos) - "La violazione della normativa nazionale e regionale in materia di riconoscimento delle indennità premiali ai manager delle società partecipate da Pubbliche Amministrazioni - dicono ancora dal Comando provinciale della Guardia di finanza di Palermo - è stata avallata dal revisore conta

Sicilia : accusa di peculato per ex pm Ingroia - sequestrati Oltre 150mila euro : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) - Su delega della Procura i finanzieri del nucleo di Polizia economico-finanziaria di Palermo hanno sequestrato oltre 150.000 euro all'ex pm Antonio Ingroia e a Antonio Chisari, all’epoca dei fatti, rispettivamente, amministratore unico e revisore contabile della società

Sicilia : accusa di peculato per ex pm Ingroia - sequestrati Oltre 150mila euro : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) – Su delega della Procura i finanzieri del nucleo di Polizia economico-finanziaria di Palermo hanno sequestrato oltre 150.000 euro all’ex pm Antonio Ingroia e a Antonio Chisari, all’epoca dei fatti, rispettivamente, amministratore unico e revisore contabile della società partecipata regionale Sicilia e Servizi spa (oggi Sicilia Digitale spa). Entrambi sono indagati per una duplice ipotesi di ...

Ucraina : Croce Rossa - Oltre 1500 dispersi in conflitto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...