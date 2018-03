La Confessione | Rocco Siffredi | ‘Lapo Elkann? Vip e politici vanno a trans | ma sono

tvzap.kataweb

: La Confessione, ospite Rocco Siffredi: “Lapo Elkann? Un artista. Vip e politici vanno a trans, ma sono ipocriti”… - MPenikas : La Confessione, ospite Rocco Siffredi: “Lapo Elkann? Un artista. Vip e politici vanno a trans, ma sono ipocriti”… - zazoomblog : Rocco Siffredi a La Confessione: Lapo Elkann? Un artista (video) - #Rocco #Siffredi #Confessione: - zazoomnews : Rocco Siffredi a La Confessione: Lapo Elkann? Un artista (video) - #Rocco #Siffredi #Confessione: -

(Di venerdì 23 marzo 2018)tesse le lodi del rampollo di casa Agnelli nel corso della nuova puntata de La, il programma di Peter Gomez in onda sul NOVE di Discovery Italia, che torna venerdì 23 marzo alle ore 23:00. “Perché crocifiggono Lapo se un terzo degli italiani fa le stesse cose?”, chiede Peter Gomez. “Potrebbe fare l’italiano classico organizzandosi meglio, invece si fa beccare.nauseato dalla cattiveria spropositata verso di lui”, risponde. Il mondo, il celebre porno-attore lo conosce bene. Come molti vip del resto: “Ho fatto due o tre produzioni con le– ricorda – So che una miriade die persone famosecon loro, matutti ipocriti”. “Moralismo italico”, commenta Gomez: “A proposito, il politico col fisico da pornoattore?”.non ha dubbi: “Sempre detto, Berlusconi”. “L’ha votato?”, rimpalla il conduttore. “Mai ...