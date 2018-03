Isola Dei Famosi | figlio di un naufrago diventa tronista!

Ascolti tv - L'Isola Dei Famosi batte 'Sei mai stata sulla Luna?' : L' Isola dei Famosi vince la sfida del martedì sera. Il reality show condotto da Alessia Marcuzzi ha raccolto davanti allo schermo 4.537.000 spettatori pari al 24,8% di share, molto bene il principale ...

Simona Ventura : "Isola Dei Famosi? Un programma che non faccio più" : I fan di Simona Ventura sperano che la loro beniamina possa tornare presto sul piccolo schermo con un nuovo prestigioso impegno televisivo. Dopo le due edizioni di "Selfie - Le cose cambiano" su Canale 5, il nome della popolare conduttrice è stato associato a diverse produzioni senza, però, trovare, poi, un riscontro concreto. Si era parlato di Surviving Africa su Italia 1, o ancora di un'ipotetica edizione vip di "Temptation Island" su ...

Isola Dei Famosi 2018 : eliminato Marco - arriva Valeria e Giucas annuncia di essere guarito : Tante sorprese per i concorrenti. Valeria subito la peor mentre in nomination vanno Francesca, Simone e Franco.

Isola Dei famosi 2018 - archiviato (finalmente) il “canna-gate” in Honduras arriva Valeria Marini : Messo da parte il benedetto “canna gate” (non se ne poteva più), alla nona puntata de L’Isola dei famosi si torna a ridere, litigare, emozionarsi. Insomma, il reality di Canale 5 torna sui binari standard e fa quello che dovrebbe fare un programma del genere. Così spazio alle dinamiche create in Honduras con una accesa discussione scaturita da un cocco (verrà soprannominato “cocco gate” da Mara Venier), ma anche spazio a una ripicca causa ...

Ascolti TV - 20 marzo 2018 : Isola Dei famosi (24 - 8%) - Di Martedì (8 - 3%) : Ascolti Isola dei famosi 2018: la nona puntata del 20 marzo seguita da 4,5 milioni di telespettatori Ecco il quadro generale con gli Ascolti TV di Martedì 20 marzo 2018. Ieri sera in prima serata su Canale5 la nona puntata de L’Isola dei famosi è stata seguita da una media di 4 milioni 537 mila […] L'articolo Ascolti TV, 20 marzo 2018: Isola dei famosi (24,8%), Di Martedì (8,3%) proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv ieri - sei mai stata sulla luna vs L’Isola Dei famosi | Auditel 20 marzo 2018 : Puntuali come ogni mattina, eccovi gli Ascolti tv della prima serata di ieri (martedì 20 marzo 2018). A contendersi il podio, Rai 1 con la commedia “Sei mai stata sulla luna” e Canale 5 con “L’isola dei famosi“. Ma attenzione: le vostre preferenze potrebbero aver stravolto ogni previsione ed ipotesi sui dati Auditel di ieri sera. Ascolti tv ieri, 20 marzo **Ascolti disponibili dalle ore 10** RAI 1. Cosa ci fa la ...

Isola Dei famosi - Mara Venier fa calare il gelo dopo una battuta su Jonathan : la gaffe sul suo 'compagno' : Una frase detta in libertà nell'ultima diretta dell'Isola dei famosi e per Mara Venier si è aggiunta un'altra gaffe alla già nutrita collezione. Vittima stavolta il naufrago Jonathan Kashanian, ex ...

“Ma che cosa sta facendo?”. Uragano all’Isola Dei famosi. Dopo la droga di Francesco Monte - una nuova bomba sul reality. C’è qualcosa di molto serio che il pubblico ha notato. E ha a che fare con Stefano De Martino : Martedì 20 marzo è andata in onda la nona puntata de L’Isola dei Famosi, una puntata epica, che ha visto approdare in Honduras nientemeno che Valeria Marini. Era dal 2012 che la bella Valeria non metteva piede su quelle spiagge e sembra che, nonostante sia l’ultima arrivata, abbia tutte le carte in regola per aggiudicarsi di nuovo il titolo di regina dell’isola. Lei è in Honduras “in missione speciale”, in studio invece ci sono sempre Alessia ...

Jonathan Kashanian/ L'incontro con la madre e il grande desiderio : diventare padre! (Isola Dei Famosi 2018) : Jonathan Kashanian ha potuto riabbracciare la madre durante la diretta de L'Isola dei Famosi e ha confessato il suo più grande desiderio per il futuro: diventare padre!(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 08:31:00 GMT)

Isola Dei Famosi : i concorrenti hanno il cellulare? : Questa edizione de "L'Isola dei Famosi" sembra non trovare pace. Infatti, fin dal principio sono stati tanti i presunti "scandali" venuti fuori e che hanno messo in discussione la serietà del programma. Alessia Marcuzzi ha più volte provato a difendersi dalle tante accuse, ma il tutto sembra risultare inutile. Gli "scandali" di questa edizione de L'Isola dei Famosi" Tutto è iniziato quando, durante una puntata, la concorrente Eva Henger ha ...

Isola Dei Famosi 2018 : fra le lacrime di Jonathan e l’arrivo della Marini : A Jonathan Kashanian, gieffino modaiolo, Lawrence d’Arabia dell’Isola (parola della Venier), nessuno ha mai detto «ti amo». «A 37 anni compiuti non mi vergogno di dire nessuno mi ha mai guardato negli occhi dicendomi “ti amo”. È brutto essere soli e non essere stati scelti, ma io dalla vita mi sento graziato da tante cose», commenta il ragazzo in un confessionale speciale, in uno sfogo in cui esprime il desiderio di ...