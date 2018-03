Il caos su prima casa E si intasano i tribunali

“Vergogna totale”. caos assoluto a Ballando con le Stelle : la prima grossa grana per una Milly Carlucci in difficoltà. Fuori dallo studio televisivo si scatena la polemica. E c’è chi accusa anche la padrona di casa : Accuse in diretta, accesi scambi verbali. E uno strascico che poi è proseguito anche sui social, allargando il numero di personaggi coinvolti nella polemica. Un caso che sta tenendo banco in queste ore e continua ad accendere micce nell’etere quello andato in scena nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle. Il protagonista lui, Ivan Zazzaroni, uno dei giudici chiamati a valutare i concorrenti in gara e assegnare ...

“Non ti sei regolata!”. Uomini e Donne - i fan contro Sara per ‘quel’ dettaglio. “Non riesco nemmeno a guardarti” - dice Lorenzo prima di baciarla in esterna e - in quel preciso istante - in rete si scatena il caos : critiche a non finire per la tronista : Uomini e Donne, come di consueto la nuova settimana comincia con il trono classico. Quindi Sara, Nilufar, Nicolò e Mariano. Ma la parte più succosa riguarda la prima tronista, la Affi Fella che, come dicevano le anticipazioni, ha baciato Lorenzo Riccardi. Ma sono andate in onda anche le esterne con altri due corteggiatori, Nicolò Fabbri e Luigi Mastroianni. Il primo ha organizzato un giro sul quad, ma la tronista ha voluto evitare e ...

“Sai quanto mi pagano? Stai zitta…”. Isola - le naufraghe spifferano i compensi. Prima litigano - poi svelano la ‘faccenda soldi’. Imbarazzo della redazione - che corre ai ripari : caos totale : Puntata ricca quella andata in onda martedì 27 febbraio dall'”Isola dei Famosi. Il reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi ha visto avvicendarsi diverse ‘situazioni’ che hanno scaldato la serata. Paola Di Benedetto è stata eliminata al televoto ma potrebbe rientrare in gioco insieme agli altri naufraghi finora tornati a casa, Filippo, Cecilia e Nadia: con un televoto in positivo saranno ripescati in due. Si ...

Fiorentina-Juve - prima rigore per i viola poi l’arbitro fischia fuorigioco… caos al Franchi! : Si sta giocando la 24^ giornata del campionato di Serie A, il turno si apre con il botto ed in particolar modo con il match tra Fiorentina e Juventus, un match fondamentale soprattutto per i bianconeri per la corsa salvezza. La partita si apre con il giallo, dopo 20 minuti era stato fischiato un calcio di rigore per la squadra di Pioli per un fallo di mano di Giorgio Chiellini, Veretout sul dischetto ma l’arbitro parla con ...

caos a Sanremo. A poche ore dalla diretta della prima puntata - spunta il vip indesiderato e scoppia il pandemonio. “Disgraziatamente…” - la responsabile cerca di mantenere la calma ma non è facile. Chi è stato cacciato davanti a una folla incredula : Ci siamo, il Festival di Sanremo è alle porte e l’emozione, come ogni anno, è grande. ‘’Ma io non vedo il Festival’’, diranno in tanti ma poi una puntatina la faranno di sicuro. Fosse anche per vedere come è vestita la Hunziker (e anche come è pettinata e truccata), come se la cavano lei, Favino e Baglioni e per vedere la scenografia. In fondo è una roba storica del nostro Paese, Sanremo, e bisogna guardarlo – anche solo 3 minuti – per ...

Gentiloni : «Non è il tempo delle cicale» Giovani - fuga dalle urne : metà non voterà Primarie 5 Stelle nel caos |L’audio : Il premier all’inaugurazione dell’anno accademico alla Luiss: «Il numero delle persone occupate è il più alto da quando si fanno statistiche». E poi: risultati da non dilapidare

Scuola - primarie e infanzia ripartono con lo sciopero. Docenti protestano contro il governo per il caos diplomi magistrali : Rientro dalle vacanze con sciopero quello di lunedì 8 gennaio per i bambini della Scuola dell’infanzia e primaria. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato in adunanza plenaria che ha escluso dalle graduatorie a esaurimento chi ha conseguito il diploma magistrale entro l’anno scolastico 2001/2002, le sigle sindacali Anief, Saese e Cub hanno proclamato una agitazione con la partecipazione di Cobas e Unicobas. La protesta potrebbe coinvolgere ...