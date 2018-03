La donna al centro dell’inchiesta di corruzione che sta coinvolgendo il primo ministro

Previsioni Meteo - con la Festa della donna “esplode” la Primavera : nel weekend al Centro/Sud temperature massime di oltre +25°C [MAPPE] : 1/14 ...

Festa della donna : come rivolgersi ad un centro antiviolenza : Cosa può fare una donna umiliata, malatrattata, spaventata? Chiamare il 1522, linea di aiuto sulla violenza, multilingua, attiva h24, totalmente gratuita, che raccoglie le richieste di aiuto delle vittime di abusi domestici, mettendo in contatto la donna col centro antiviolenza più vicino a ogni ora del giorno. In alternativa si possono chiamare: il 112 (carabinieri); il 113 (polizia), il 118 in caso di emergenza sanitaria. Tornando ai centri ...

donna scomparsa ritrovata in centro città : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Donna scomparsa ritrovata in ...

Video - testo e traduzione di No Excuses - il nuovo singolo di Meghan Trainor mette al centro la figura della donna : È disponibile da oggi giovedì 1 marzo No Excuses, il nuovo singolo di Meghan Trainor che segna il ritorno discografico della cantante Online da oggi, il nuovo singolo di Meghan Trainor è disponibile per il donwload e lo streaming su tutte le piattaforme digitali. No Excuses anticipa il nuovo e terzo album di inediti della cantante statunitense, anche se al momento non sono noti i dettagli sul titolo né sulla data di uscita. Il singolo ...

Le nuove linee guida dell'Oms sul parto : «Meno cesarei - si riporti la donna al centro» : Troppi parti cesarei nel mondo e in particolare in Italia, dove dal 10% dei primi anni '80 si è giunti al 37% di questo lustro. L' Organizzazione mondiale della Sanità rinnova l'invito a lasciare alla donna più tempo per ...

Inaugura il Centro Milano donna in viale Faenza 29 : Il Municipio 6 invita i cittadini all’Inaugurazione del Centro Milano Donna. La struttura aprirà in viale Faenza 29 (ex anagrafe),

donna investita al centro storico : Come riporta L'Occhio di Avellino, una Donna è stata investita al centro storico di Avellino mentre attraversava sulle strisce pedonali. Una Ford station wagon proveniente da Corso Umberto l'ha ...

La donna al centro del caso che ha portato all’impeachment dell’ex presidente sudcoreana Park Geun-hye è stata condannata a 20 anni di carcere : Choi Soon-sil, la donna coinvolta nello scandalo che pochi mesi fa aveva portato all’impeachment dell’ex presidente sudcoreana Park Geun-hye, è stata condannata oggi a 20 anni di carcere per abuso di potere, corruzione e intromissione negli affari di stato. Choi The post La donna al centro del caso che ha portato all’impeachment dell’ex presidente sudcoreana Park Geun-hye è stata condannata a 20 anni di carcere appeared first on Il ...

Giorgia Meloni a Domenica Live/ Centrodestra - da Macerata all'orrore delle foibe : sarà la prima premier donna? : Giorgia Meloni a Domenica Live nello spazio Elezioni 2018: Centrodestra, immigrazione e programmi, la leader di Fratelli d'Italia sarà premier?.

Scontro tra due auto nel centro abitato : un uomo e una donna in ospedale : BRINDISI - Un uomo e una donna in ospedale e due auto danneggiate. È questo il bilancio di un incidente che si è verificato intorno alle 20.30 di oggi, venerdì 26 gennaio, all'incrocio tra via ...

Pensioni - Opzione donna : la risposta del Pd alle promesse di Centrodestra e M5S Video : L'inizio della campagna elettorale, in vista delle elezioni politiche del 4 marzo, è coinciso con le polemiche dettate dalla promessa di Matteo Salvini e del Centrodestra di abolire la Legge Fornero [Video]. Fino ad oggi era rimasto nell'ombra il capitolo su #Opzione Donna, dopo le speranze disattese di migliaia di lavoratrici nel corso del 2017. Nessuna proroga è stata approvata dall'esecutivo Gentiloni, nonostante le richieste presentate a più ...