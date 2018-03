trend-online

: Borse in difficoltà, vendite a pioggia - gmarcotti : Borse in difficoltà, vendite a pioggia - MarcottiFinanza : Borse in difficoltà, vendite a pioggia - GraziaDigi : @PaulLamanski @comeDonQuixote Forse, queste sono le “borse lavoro” (cosa differente) che andrebbero addottate dagli… -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Partenza shock per ledi tutto il mondo, la situazione politica certamente ha condizionato i mercati e gli investitori si sono dimostrati subito prudenti, Wall Street, poi, non ha aiutato ed ecco allora che per le Piazze europee è ...