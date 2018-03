Spotify si quoterà a Wall Street il prossimo 3 aprile : Nel corso del suo Investor Day Spotify ha annunciato di aver presentato alla Securities and Exchange Commission (Sec) una domanda di offerta pubblica iniziale da un miliardo di dollari per il 3 aprile. L'azienda svedese che negli ultimi anni ha rivoluzionato il mondo della musica approderà al NYSE sotto il simbolo "Spot" utilizzando l'inusuale meccanismo della quotazione diretta. Quest'ultima non prevede l'emissione di nuove azioni e nemmeno ...