Il presidente dell'Academy accusato di molestie - People - Spettacoli : Tre denunce di molestie sono state mosse nei confronti di John Bailey, il neo eletto presidente dell'Academy. Secondo Variety il direttore della fotografia sarebbe stato accusato mercoledì e ...

Rosato (Pd) : “Di Maio vuole fare il presidente della Camera - noi non siamo ostili” : Secondo il capogruppo del Pd alla Camera, Ettore Rosato, il capo politico del M5s Luigi Di Maio vuole essere il prossimo presidente della Camera: "Abbiamo votato Di Maio alla Camera una volta e non siamo ostili".Continua a leggere

Giorgia Meloni - la proposta-bomba di Ignazio La Russa a Libero : 'Facciamola presidente della Camera. Se Matteo Salvini...' : La proposta di Fratelli d'Italia non cambia, premette Ignazio La Russa: 'Matteo Salvini avanzi la candidatura per la presidenza del Senato. In questo modo sarebbe più facile la sua investitura come ...

AGRIMONT - APERTURA SABATO 17 MARZO CON IL presidente DELLA REGIONE LUCA ZAIA : Per i prodotti, le macchine e attrezzature per l'agricoltura e per tutto ciò che riguarda il mondo rurale montano AGRIMONT si conferma come l'evento di riferimento anche per la cura e manutenzione ...

Rogo Thyssenkrupp - l’ex manager Marco Pucci chiede la grazia al presidente della Repubblica Mattarella : Marco Pucci, uno degli ex manager della Thyssenkrupp condannato per l’incendio che, il 6 dicembre 2007 a Torino uccise sette operai, ha chiesto la grazia al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Pucci sta scontando la pena a sei anni e tre mesi di carcere. Noi non concediamo la grazia a nessuno. E nemmeno lo deve fare il presidente Mattarella” ha replicato Graziella Rodinó, madre di Rosario, uno dei sette operai morti nel Rogo. ...

Foggia - arrestata per truffa l'avv. Cantone. Si spacciava per sorella del presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione : Nella mattinata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Foggia, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno arrestato in flagranza di reato per truffa aggravata continuata l'avvocato ...

Morto il vigilante aggredito in metro - il presidente dell'Eav scrive al prefetto : Un incontro sul tema sicurezza nelle aziende di trasporto 'al fine di valutare ulteriori iniziative possibili e utili a fronteggiare il fenomeno'. A chiederlo è Umberto De Gregorio, presidente di Eav, ...

Aldo Moro - quaranta anni fa il rapimento del presidente della Dc in via Fani. Uccisi cinque uomini della scorta : quaranta anni fa, il 16 marzo 1978, un commando delle Brigate rosse rapisce Aldo Moro, presidente della Democrazia cristiana, e uccide tutti gli uomini della scorta: Oreste Leonardi e Domenico Ricci...

[Il retroscena] Giulia Bongiorno premier. Stimata dai 5Stelle sarebbe il primo presidente donna della storia. Ecco il piano di Salvini : RiEccola. Dopo cinque anni fuori dalle aule parlamentari ma dentro quelle dei tribunali, Giulia Bongiorno è ritornata. Se nella legislatura 2008 - 2013 sedeva alla Camera e aveva seguito Gianfranco ...

Ettore Rosato confessa : 'Giancarlo Giorgetti presidente della Camera? Sì - il Pd lo stima' : Adesso è il Pd a strizzare l'occhio alla Lega, nella sempre più complessa partita per la presidenza della Camera. Già, perché le parole di Ettore Rosato sono piuttosto chiare: 'Che Giorgetti sia ...

Federica Bieller è il nuovo presidente delle Funivie del Monte Bianco : Federica Bieller, Direttore marketing e comunicazione QC Terme, con un’importante esperienza alla direzione gestionale dei centri e degli hotel del gruppo, ha accettato l’incarico di Presidente delle Funivie Monte Bianco. L’esperienza maturata dalla manager nel settore della comunicazione e della gestione contribuirà alla valorizzazione e alla crescita dell’opera ingegneristica più ambiziosa realizzata negli ultimi anni in montagna ed alla ...