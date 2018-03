Meteo | ancora neve al Nord | ondata di caldo al Sud

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : continua il maltempo - ancora neve e gelicidio al Nord : Allerta Meteo – L’ intenso flusso di correnti miti in quota di provenienza occidentale che sta sostituendo la massa d’aria fredda giunta sull’Italia nei giorni scorsi, determinerà domani nuove nevicate, fino a quote di pianura, sulle regioni settentrionali e tempo instabile sulle regioni centro-meridionali, con possibilità di temporali sul versante tirrenico. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : ancora gelicidio - rischio frane e slavine : frane, strade chiuse e slavine: giornata di emergenza in Emilia Romagna investita dall’ondata di Maltempo. Intanto, proseguirà anche domani il fenomeno della pioggia che gela da Piacenza a Modena. Per questo la protezione civile regionale ha emesso anche per la giornata di sabato un’Allerta gialla limitata alle vallate e alla pianura del settore centro occidentale che andrà in esaurimento dal pomeriggio, mentre nel resto della ...

Allerta Meteo - Scirocco dopo il Burian : ancora NEVE al Nord - maltempo al Centro/Sud. Nuovo avviso della protezione civile : Allerta Meteo – Un intenso flusso di correnti miti avanza da ovest, andando progressivamente a sostituire la massa d’aria fredda di origine artica giunta sull’Italia nei giorni scorsi, causando tempo instabile nelle regioni Centro-meridionali, ma favorendo ancora nevicate, fino a quote di pianura, sulle regioni settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con ...

Previsioni Meteo - ancora una notte di neve. Gelicidio - allarme : le aree a rischio : Nevicate copiose su tutto il Centro Nord, in particolare in Emilia. Coinvolte anche Milano, Genova, Torino, Firenze. Bologna chiude per il pericolo della pioggia che congela Gelicidio, cos'è e come ...

Allerta Meteo Liguria : domani 2 Marzo ancora criticità “arancione” per neve : La protezione civile della Liguria ha diramato un’Allerta Meteo per neve: nel ponente la criticità resta “gialla” fino alle 18 di oggi lungo la costa, mentre nell’entroterra è “gialla” fino alle 15 di domani, venerdì 2 Marzo, e diventa “arancione” domani fino alle 15. Nel Genovese l’Allerta “arancione” è stata prorogata dalle 18 fino alle 20 di oggi, e diventa “gialla” ...

Previsioni Meteo Abruzzo - Protezione Civile : ancora neve ma temperature minime in aumento : Il nucleo freddo siberiano – spiega il Centro Funzionale d’Abruzzo – si sta spostando verso i Balcani, sospinto da correnti occidentali di natura atlantica, più miti ed umide, che stanno entrando, attraverso Gibilterra, sul Mediterraneo Occidentale. Ciò consentirà, oggi, lo sviluppo di una modesta area di alta pressione sull’Italia che manterrà condizioni di stabilità, almeno fino a sera. A quest’ultima farà seguito una ...

Meteo Juventus-Atalanta : ancora lo “spettro” della neve - tutti i dettagli : 1/6 Tano Pecoraro/LaPresse ...

Meteo Juventus-Atalanta : ancora lo “spettro” della neve - tutti i dettagli : Meteo Juventus-Atalanta – Questa sera Juventus-Atalanta torneranno ad affrontarsi in Coppa Italia, dopo la gara saltata per neve della scorsa domenica. Ebbene, Burian non dà tregua a Torino e nel pomeriggio dovrebbe tornare a nevicare proprio in prossimità dell’incontro che è fissato alle ore 17,30 all’Allianz Stadium. Le previsioni parlano di una nevicata non massiccia come quella di domenica, ma neve sarà. C’è attesa ...

“Ancora neve - ancora disagi”. Big Snow - quando arriva e le conseguenze . Meteo - la nuova perturbazione sta per mettere a dura prova l’Italia. Le previsioni : Ci siamo, mentre salutiamo con un addio (e il mi più rivederci) a Burian, sta arrivando Big Snow. Una perturbazione atlantica interagirà con l’aria fredda. Avremo ancora neve da Torino a Milano, Genova, fino a Padova, Venezia, Bologna, Trieste, Rimini, Firenze. Da oggi – spiegano gli esperti del sito ilMeteo.it – una perturbazione atlantica raggiungerà il nostro Paese, andando ad interagire con l’aria fredda ...

Meteo - in arrivo ancora tanta neve : le previsioni per oggi e domani : Sarà un inizio di marzo "da pieno inverno" sul nostro Paese, prevista tanta neve al Nord e maltempo diffuso anche al Centro. Le correnti gelide siberiane insisteranno anche oggi sull'...

Meteo - Italia divisa in due : ancora neve al Centro-Nord - caldo al Sud : Il Meteo continua ad essere 'pazzo' a marzo. L'inizio del mese vedrà l'Italia divisa in due dal punto di vista Meteorologico: ...

Maltempo - l’Italia ancora nella morsa del gelo : disagi da Nord a Sud. Scuole chiuse dalla Puglia all’Emilia Meteo : Nevicate in tutta la Penisola, dalla Costa Smeralda a Rimini. A Milano morto nella notte un clochard. Centinaia di Scuole chiuse nelle Marche, Umbria, Puglia, Abruzzo, Lazio, Campania ed Emilia. Il Meteo non rassicura: ancora temperature polari ovunque

Meteo - ancora neve in pianura : il freddo siberiano "non molla" l'Italia : Almeno per un paio di giorni freddo e neve saranno ancora grandi protagonisti. "La forte ondata di freddo siberiano che è puntualmente arrivata l'Italia sta per raggiungere il suo apice. Poi...

Allerta Meteo Burian - nuovo avviso della protezione civile : “ancora neve al Centro/Sud e in Sardegna” [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Proseguono gli effetti del flusso di aria fredda di origine artica che ha raggiunto l’Italia in questi giorni provocando un marcato calo delle temperature e nevicate fino a bassa quota. Dalle prossime ore è previsto il perdurare delle nevicate sui settori costieri delle regioni Centro-meridionali adriatiche e nuove nevicate sulla Sardegna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ...