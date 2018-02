Concorso ATA per 800 unità entro il 28 febbraio 2018 | ecco come candidarsi

Alassio : è di Simona Bianchera da Chiavari la poesia più bella premiata nel Concorso di San Valentino : "SoleLuna". Questo il titolo della lettera più votata su Facebook, scritta da Simona Bianchera di Chiavari , GE, per l'edizione 2018 del concorso "Alassio Città degli Innamorati - La più bella lettera ...

Data prima prova Concorso INPS per 365 funzionari il 9 febbraio : orario pubblicazione avviso anche per banca dati? : E' il giorno della verità per il concorso INPS per 365 funzionari per la Data della prima prova scritta della selezione pubblica: in quale orario oggi 9 febbraio sarà pubblicato l'avviso relativo a questo primo appuntamento comprensivo delle sedi individuate per gli esami? Qualcosa dovrebbe accadere proprio nelle prossime ore, a meno di un rinvio della decisione dell'ente che pure potrebbe essere possibile. Allo stesso modo c'è grande attesa per ...

Elezioni - Salvini lancia il Concorso social : in palio una telefonata con lui e una foto postata sui social network : Come una lotteria, una riffa: metti i “Mi piace”, scali la classifica e vinci una telefonata con Matteo Salvini. La campagna elettorale si gioca talmente tanto sui social, che ora la Lega ha pensato di trasformare i suoi elettori nei partecipanti a un gioco social, che aumenterà di riflesso il coinvolgimento, l’audience e la discussione sotto post e tweet. Rilanciato in pompa magna sui canali del candidato premier del ...

Obbligata a spogliarsi durante un Concorso : se la perquisizione diventa molestia Video : Dottoressa, per favore, si tiri giù le mutande: questa è stata la richiesta subita da Cristina Sani [Video], una giovane laureata di giurisprudenza, durante un concorso per magistrati. La ragazza ha raccontato la sua esperienza della #perquisizione per andare in bagno, che non si è limitata però alla ricerca di bigliettini, ma ha avuto come scopo quello di umiliare delle studentesse, le quali si sono ritrovate a subire l'obbligo di spogliarsi. ...

'Dottoressa - avanti! Si cali le mutande'. Cristiana - perquisita e umiliata al Concorso per magistrati : 'Agli scritti del concorso di Magistratura succede che alcune agenti della Polizia penitenziaria decidano improvvisamente , senza alcun indizio e indistintamente, di rinchiudere una concorsista alla ...

Agenzia Entrate - dribblato il Concorso per i dirigenti : selezione interna riservata a quelli dichiarati illegittimi dalla Consulta : Altro che concorso. Largo alla stabilizzazione con un semplice interpello e “eventuale colloquio”. Continua la saga dei dirigenti delle agenzie fiscali le cui nomine, nel 2015, sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale perché avevano ottenuto l’incarico senza averne i titoli. A dicembre nella legge di Bilancio era spuntato un emendamento che apriva la strada a un concorso ad hoc, ma la norma era scritta in ...

Debutta a Catania Ogni storia ha la sua musica l'imponente opera di Savì Manna finalista al Concorso europeo di drammaturgia Premio Tragos : È autore, regista e interprete di spettacoli di successo come Turi Marionetta 2009, Importante, molto importante (la trilogia) 2012 (da cui è stato tratto l'omonimo film diretto da Alessandra ...

Ance Catanzaro lancia il Concorso di idee 'Macroscuola' : ... ritenendo l'istruzione un obiettivo strategico ed un bene prezioso per la società e l'economia: gli edifici scolastici, la loro adeguatezza, la loro rispondenza alle nuove esigenze di apprendimento ...

Catanzaro : Confindustria. Concorso di idee 'Macroscuola' : ...partenariato che permetta agli studenti di conoscere l'impresa e la sua cultura e in prospettiva di aprire loro le porte delle imprese per offrire esperienze di orientamento e formazione al mondo del ...

Firenze - bocciata al Concorso poi assunta da Nardella. Fdi : “Spregiudicatezza renziana. Intervenga Raffaele Cantone” : Per l’opposizione in consiglio regionale e anche per il capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Toscana è “il simbolo dell’illimitata spregiudicatezza del metodo renziano” e quella chiamata diretta “merita l’intervento di Raffaele Cantone“. Per lui, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che finora non aveva risposto a chiamate e messaggi del Fatto Quotidiano, “tutte le regole sono stata ...

Fissata al 26 gennaio la data cruciale per il Concorso INPS 2018 : ultimissime indiscrezioni : Continua a tener banco in Italia la questione relativa al concorso INPS 2018, considerando il fatto che il ricorso contro il criterio di ammissione incentrato sul certificato B2 ancora oggi pare faccia sentire i propri effetti. In particolare, dopo il punto della situazione condiviso ieri sulle nostre pagine, oggi 17 gennaio diventa importantissimo tornare sull'argomento alla luce di nuovi appuntamenti che potremmo essere costretti a fissare sul ...

'Concorsone - una cattiveria inutile tenere bloccata la graduatoria' : Tanto è bastato, però, per riaccendere la polemica politica in città visto che oltre alle 18 assunzioni attese e promesse durante la gestione Petrangeli, senza l'eventuale validazione e pubblicazione ...