Morti in corsia a Saronno | condannata a 30 anni l’infermiera Laura Taroni  

Morti in corsia a Saronno - Laura Taroni condannata a 30 anni : L'infermiera è stata riconosciuta colpevole dell'omicidio del marito e della suocera in concorso con l'amante e medico Leonardo Cazzaniga. Quest'ultimo è stato rinviato a giudizio, inopltre, per 9 Morti in corsia e per la morte del suocero della Taroni

Roma - schianto all'alba sull'Aurelia - auto invade corsia opposta : due Morti - un ferito grave : schianto frontale all'alba tra due auto sulla via Aurelia, all'altezza di Palidoro, nel comune di Fiumicino al confine con Cerveteri. Ci sono due vittime: un uomo di 61 anni, residente a Passoscuoro, ...

Saronno - Morti in corsia : contestati altri due decessi a Cazzaniga : Ha causato la morte di undici persone, somministrando loro farmaci anestetici in sovradosaggio, utilizzando un 'coktail letalè da lui preparato in ospedale. È questa l'accusa mossa dalla Procura di ...

Morti in corsia - l’infermiera Laura Taroni e altri quattro medici scelgono il rito abbreviato : Si separa il destino processuale degli “amanti killer”. Sarà processata secondo rito abbreviato Laura Taroni, che in servizio dell’ospedale di Saronno (Varese), accusata in concorso con l’ex vicedirettore del pronto soccorso Leonardo Cazzaniga di aver ucciso suo marito Massimo Guerra, il suocero Luciano e sua madre Maria Rita Clerici, dandogli procurandogli overdose con i farmaci. La richiesta è stata presentata questa mttina in aula ...

Morti in corsia a Saronno - il medico arrestato : “Io sono il migliore” : Morti in corsia a Saronno, il medico arrestato: “Io sono il migliore” Morti in corsia a Saronno, il medico arrestato: “Io sono il migliore” Continua a leggere L'articolo Morti in corsia a Saronno, il medico arrestato: “Io sono il migliore” sembra essere il primo su NewsGo.