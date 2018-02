Terremoto di magnitudo 6 4 | crolla un albergo a Taiwan

Terremoto di magnitudo 3.4 ad Amatrice - : La scossa è stata registrata dall'INGV alle 13.45 a 3 km dal comune in provincia di Rieti. Non si registrano danni a persone o cose

Terremoto nel mare di Ragusa : magnitudo 2.4 : Una lieve scossa di Terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata dall'Invg la scorsa notte nella costa di Ragusa.

Terremoto nel centro Italia - scossa di magnitudo 3.2 : l'epicentro nel maceratese : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.2 è avvenuta poco fa, precisamente alle 20.02, nel centro Italia. L'evento sismico, individuato a una profondità di 10 km con coordinate geografiche , lat, lon, ...

Terremoto in mezzo all'Oceano - rilevata scossa di magnitudo 6.6 : c'è rischio tsunami : Nessuna isola è così lontana , al mondo, rispetto alle altre terre abitate più vicine : dista circa 1700 km dalla Terra della regina Maud (Antartide) e 2200 km da Cape Agulhas in Sudafrica. Un altro ...

Lamezia Terme. Terremoto magnitudo 3.5 : gente in strada : La gente è scesa in strada a Lamezia Terme per una scossa di Terremoto che è stata avvertita alle 19.29. Il sisma è stato percepito distintamente nelle province di Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia. La scossa è stata registrata dai rilevatori…Continua a leggere →

Scossa di Terremoto magnitudo 2.4 nel Maceratese : Un terremoto magnitudo ML 2.4 si è verificato a 5 km sud da Fiordimonte (Macerata) alle 06:21:18 ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 2.4 nel Maceratese sembra essere il primo su Meteo Web.

Scossa di Terremoto magnitudo 4 in California : L’Istituto Geofisico statunitense rende noto che un terremoto magnitudo 4 si è verificato alle 10:09 UTC nel sud della California, 13 chilometri a nordest dal Trabuco Canyon a una profondità di circa 10 km. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 4 in California sembra essere il primo su Meteo Web.

Canada - gli esperti : Terremoto di magnitudo 9 e violento tsunami “inevitabili” per la costa dell’oceano Pacifico : La minaccia di un grande terremoto sul Canada occidentale è incombente da anni. Gli esperti dicono che un potente terremoto di magnitudo 9 potrebbe squarciare la costa Pacifica, uccidendo migliaia di persone e provocando onde di tsunami fino a 20 metri di altezza. L’ultimo terremoto distruttivo, simile a questo, è avvenuto il 27 gennaio del 1700 e, secondo gli esperti, è inevitabile che un altro colpisca la costa. Il Dottor John Clague, ...

Alaska - Terremoto di magnitudo 8 : allerta tsunami negli Stati Uniti : Un fortissimo terremoto ha colpito il Golfo d'Alaska 278 chilometri a Sud Est della cittadina di Kodiak. La magnitudo stimata inizialmente dall'istituto geologico statunitense ...

Golfo dell'Alaska - Terremoto di magnitudo 7.9 : rientra allerta tsunami | : La scossa è stata registrata in mare, a 280 chilometri a Sud-Est di Kodiak, a una profondità di 25 chilometri. Sotto osservazione anche tutta la costa Ovest degli Usa

Terremoto violentissimo di magnitudo 8 - 0 in Alaska - è allarme Tsunami Video : Alle 10,31 ora italiana un fortissimo Terremoto di #magnitudo 8.0 della scala Richter ha colpito il Golfo dell'Alaska. Secondo il centro di calcolo EMSC il sisma, per ora il più forte del 2018, avrebbe avuto il suo epicentro al largo della costa dell'Isola di Kodiak, 280 chilometri a sudest rispetto all'omonima citta' dell'isola. Il Pacific Tsunami Warning Centre avrebbe lanciato l'allarme Tsunami per le coste esposte, con il rischio di onde ...

Alaska - Terremoto di magnitudo 7.9 e allerta tsunami sulle coste del Canada e degli Stati Uniti : Una scossa di magnitudo 7.9 della scala Richter si è verificata in mare nel Golfo dell’Alaska. La terra ha tremato intorno alle 10.30 a circa 280 chilometri a sud-est di Kodiak, ad una profondità di 10 km. Lo riferisce l’istituto geologico americano, Us Geological Survey. Dopo il sisma è partita l’allerta tsunami, in particolare per le coste dell’Alaska e del Canada. In allarme “moderato” anche l’intera ...