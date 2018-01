Federer-Cilic in diretta tv e Live-Streaming | la finale si decide al quinto set!

Rogerer Federer vince l'Australian Open battendo Marin Cilic : Roger Federer sempre più nella leggenda. Il 36enne fuoriclasse svizzero ha battuto in finale il croato Marin Cilic e ha vinto per la sesta volta gli Australian Open, conquistando anche il suo 20/o Slam in carriera.La finalissima di Melbourne si è conclusa con il punteggio di 6-2 6-7 6-3 3-6 6-1 dopo una maratona di 5 set in tre di gioco.

Australian Open 2018 : Roger Federer IMMORTALE!!!! 6° titolo a Melbourne - piegato Marin Cilic in 5 set : Roger Federer semplicemente immortale! E’ sua la finale degli Australian Open 2018, bis del 2017, sesto successo sul cemento Australiano e 20° Slam in carriera. Cos’altro dire di un campione del genere? Ci ha provato il croato Marin Cilic, a complicargli la vita, ma non c’è stato niente da fare neanche stavolta. Con il punteggio di 6-2 6-7 6-3 3-6 6-1 in 3 ore e 7 minuti di partita lo svizzero compie un’altra impresa che ...

Federer leggendario - vince gli Australian Open al quinto con Cilic e conquista il 20esimo Slam : Federer ha difeso il titolo conquistato dodici mesi fa: è il campione degli Australian Open e si aggiudica il ventesimo grande Slam battendo al quinto il croato Marin Cilic, numero 6...

